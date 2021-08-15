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Число жертв мощного наводнения в Турции увеличилось до 59

На севере страны продолжаются эвакуационные, поисковые и спасательные работы.

15 августа, 10:53
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1426637821767520263/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Dr. Fahrettin Koca</a></p>

Фото © Twitter / Dr. Fahrettin Koca

Число жертв наводнений и селей в Турции, вызванных проливными дождями, выросло до 59 человек, сообщили в пресс-службе турецкого управления по чрезвычайным ситуациям.

В районе стихийного бедствия продолжаются поисково-спасательные работы, эвакуировано более 1,7 тысячи человек. Без электричества остались 300 населённых пунктов. Заблокировано движение по ряду автодорог, в том числе по трассе Бартын – Карабюк. Несколько многоэтажных зданий обрушились в городе Бозкурт, поисковики разбирают завалы. Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил зоной стихийного бедствия Кастамону, Синоп и Бартын.

Смертоносные пожары в Турции сменились мощными наводнениями

Смертоносные пожары в Турции сменились мощными наводнениями

Напомним, что в Турции ранее долгое время боролись с лесными пожарами. Они начались 28 июля с провинции Анталья. Число пострадавших от стихии превышает 800 человек, погибло восемь. Лесной пожар также привёл к возгоранию тепловой электростанции вблизи Миляса в провинции Мугла.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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