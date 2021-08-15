Число жертв мощного наводнения в Турции увеличилось до 59

Число жертв наводнений и селей в Турции, вызванных проливными дождями, выросло до 59 человек, сообщили в пресс-службе турецкого управления по чрезвычайным ситуациям.

В районе стихийного бедствия продолжаются поисково-спасательные работы, эвакуировано более 1,7 тысячи человек. Без электричества остались 300 населённых пунктов. Заблокировано движение по ряду автодорог, в том числе по трассе Бартын – Карабюк. Несколько многоэтажных зданий обрушились в городе Бозкурт, поисковики разбирают завалы. Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил зоной стихийного бедствия Кастамону, Синоп и Бартын.