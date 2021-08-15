Число жертв мощного наводнения в Турции увеличилось до 59
На севере страны продолжаются эвакуационные, поисковые и спасательные работы.
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Число жертв наводнений и селей в Турции, вызванных проливными дождями, выросло до 59 человек, сообщили в пресс-службе турецкого управления по чрезвычайным ситуациям.
В районе стихийного бедствия продолжаются поисково-спасательные работы, эвакуировано более 1,7 тысячи человек. Без электричества остались 300 населённых пунктов. Заблокировано движение по ряду автодорог, в том числе по трассе Бартын – Карабюк. Несколько многоэтажных зданий обрушились в городе Бозкурт, поисковики разбирают завалы. Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил зоной стихийного бедствия Кастамону, Синоп и Бартын.
Напомним, что в Турции ранее долгое время боролись с лесными пожарами. Они начались 28 июля с провинции Анталья. Число пострадавших от стихии превышает 800 человек, погибло восемь. Лесной пожар также привёл к возгоранию тепловой электростанции вблизи Миляса в провинции Мугла.
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