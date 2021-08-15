В лагере под Ярославлем у 12 детей выявлена кишечная инфекция

В детском лагере лечебно-оздоровительного комплекса "Сахареж" в Ярославской области у 12 детей обнаружили кишечную инфекцию. Об этом сообщается на официальном сайте Северо-Западной транспортной прокуратуры.

В данный момент все дети находятся под пристальным вниманием медицинских работников. На место происшествия выехали сотрудники прокуратуры, в лагере проводится проверка соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства. Отмечается, что расследование инцидента взял на личный контроль прокурор Северо-Западной транспортной прокуратуры Владимир Владимиров.