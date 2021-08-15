В лагере под Ярославлем у 12 детей выявлена кишечная инфекция
На место происшествия выехали сотрудники прокуратуры, проводится проверка соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства.
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В детском лагере лечебно-оздоровительного комплекса "Сахареж" в Ярославской области у 12 детей обнаружили кишечную инфекцию. Об этом сообщается на официальном сайте Северо-Западной транспортной прокуратуры.
В данный момент все дети находятся под пристальным вниманием медицинских работников. На место происшествия выехали сотрудники прокуратуры, в лагере проводится проверка соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства. Отмечается, что расследование инцидента взял на личный контроль прокурор Северо-Западной транспортной прокуратуры Владимир Владимиров.
Ранее РЖД начали собственное расследование инцидента с массовым отравлением детей в вагоне-ресторане поезда, следовавшего по маршруту Мурманск – Адлер. Как указали в компании, сейчас сотрудники следят за состоянием здоровья госпитализированных. Отмечается, что всех несовершеннолетних и их сопровождающих позже бесплатно доставят к месту отдыха.
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