В Хмельницкой области Украины разгорается скандал между двумя детскими лагерями — "Чайка" и "Берега надежды", которые имеют общую территорию. Поводом стало музыкальное сопровождение, которое используется в одном из детских учреждений, но оказалось неприемлемым для другого. Всё началось с жалобы представителей скаутской организации "Пласт", чьи подопечные оказались в числе отдыхающих в "Берегах надежды". Активистам не понравилось, что в соседнем лагере на полную громкость включали песни российских исполнителей и даже легендарную композицию "День Победы".

"Главную пионервожатую и местного диджея просили не включать на весь лагерь песни российского рэпера Басты, который был в чёрном списке Минкульта, и рэп-исполнителя Моргенштерна, которому запретили въезд на Украину. А потом мы услышали "Катюшу", "День Победы" и попытались понять, что вообще происходит", — возмутилась в "Фейсбуке" волонтёр киевского "Пласта" Леся Иващенко.

Сотрудники "Чайки" попытались объяснить недовольным, что музыку заказывают сами дети и так уж произошло, что у подрастающего поколения в моде именно российские артисты. А "Катюша" и "День Победы" включаются в рамках патриотического воспитания. Это объяснение их оппонентов не устроило, и те разместили жалобу в "Фейсбуке", обращённую к руководству Департамента образования Хмельницкого горсовета. В тексте было указано, что такой аккомпанемент "травмирует будущих патриотов".

Реакция не заставила себя ждать. Вскоре Леся Иващенко отчиталась перед подписчиками, что руководство лагеря "Чайка" было уволено, как и проштрафившийся диджей.

Ранее Лайф сообщал, что популярную украинскую рок-группу Green Grey убрали из списка артистов, которые будут выступать на концерте по случаю Дня независимости Незалежной. Причина весьма предсказуемая: музыканты исполняют песни на русском языке.