"Будет нырять и дальше": Выживший в крушении Ми-8 на Камчатке вместе с водолазами ищет тела жены и сына

О трагедии семьи из Санкт-Петербурга рассказал их знакомый. По его словам, супруги вместе с сыном отправились в полёт вместо друзей, которые заболели.