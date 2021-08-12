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"Будет нырять и дальше": Выживший в крушении Ми-8 на Камчатке вместе с водолазами ищет тела жены и сына

О трагедии семьи из Санкт-Петербурга рассказал их знакомый. По его словам, супруги вместе с сыном отправились в полёт вместо друзей, которые заболели.

12 августа, 17:02
<p>Ирина и Михаил. Фото © Соцсети</p>

Ирина и Михаил. Фото © Соцсети

Летевшая в рухнувшем на Камчатке Ми-8 семья из Санкт-Петербурга согласилась на полёт в последний момент, так как их друзья, забронировавшие билеты заранее, заболели. На борту вертолёта Михаил был с женой Ириной и 17-летним сыном Даниилом. Мужчине удалось выжить, а женщину и подростка всё ещё не нашли.

"У них был совсем другой маршрут. Просто другая семья, которая как раз таки собиралась лететь — по-моему, это были местные Мишины приятели, с Камчатки, — заболела. И Миша решил их заменить", — рассказал знакомый петербуржца в беседе kp.ru.

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При этом сам глава семейства в результате происшествия каким-то чудом не получил ни царапины, отметил друг мужчины. По словам собеседника, сейчас убитый горем Михаил остаётся на месте трагедии, где вместе с водолазами пытается найти тела супруги и сына.

"Миша не отступит — будет нырять дальше и дальше. Лишь бы только себя самого ещё не погубил", — подытожил друг мужчины.

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Напомним, вертолёт Ми-8 компании "Витязь-аэро", на борту которого было 16 человек, упал в Курильское озеро и находится на глубине около 130 метров. Посадка осуществлялась в условиях тумана. По факту крушения возбуждено уголовное дело. Лайф публиковал видео с места падения вертолёта и список находившихся на борту. Восемь человек удалось спасти, остальные числятся пропавшими без вести.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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