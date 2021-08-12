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"Вода ударила в лицо": Выживший в крушении Ми-8 на Камчатке рассказал подробности спасения

По словам мужчины, когда он поднялся на поверхность, увидел других людей, которые барахтались в холодной воде и звали на помощь. К счастью, буквально через пять минут подоспели спасатели.

12 августа, 07:36
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Выживший в крушении Ми-8 на Камчатке рассказал подробности спасения. Видео © Телеграм-канал "Официальная страница Правительства Камчатского края"

Один из пострадавших в крушении вертолёта Ми-8 Виктор Стрелкин рассказал, что происходило после того, как воздушное судно рухнуло в воду. По словам мужчины, в рамках экскурсионной программы для туристов, часть которых была из Санкт-Петербурга, на 12 августа была запланирована вертолётная экскурсия.

"Я, честно говоря, просто спал, потому что видимость была никакая, и я понял, что что-то произошло, когда меня просто вода потоком ударила в лицо. Об этом трудно говорить, просто со мной сидел мальчишка, сын моего друга. Если бы я был не сонный, то я бы, конечно, успел ему по крайней мере снять ремни [безопасности]. Тут, к сожалению, я расстегнул себя, меня подняло сразу наверх. Там был кусок воздуха небольшой, я успел вдохнуть, и после этого всё сразу заполнилось водой", — вспоминает Виктор.

Лайф узнал предварительную причину крушения Ми-8 с туристами на Камчатке

Лайф узнал предварительную причину крушения Ми-8 с туристами на Камчатке

Затем мужчина стал плыть наверх. По его словам, глубина составляла порядка восьми-девяти метров. Спастись ему удалось благодаря занятиям по фридайвингу. Пострадавший отметил, что именно это помогло ему сохранить спокойствие в чрезвычайной ситуации.

"Вода была очень холодная, низкий туман. Вокруг уже барахтались люди, зовущие на помощь. <...> К счастью, буквально через пять минут подоспели две лодки с людьми. Меня достали из воды первым. Второй, кого спасли, стала гид Анастасия. Затем достали второго пилота и механика. По словам других выживших, второй пилот вылетел из кабины вместе с креслом", — пояснил пострадавший.

Виктор добавил, что спасатели сработали максимально быстро и это спасло жизни тем, кто находился в воде. На берегу пострадавших укутали в пледы, дали тёплое питьё.

Врач рассказал о состоянии пострадавших при крушении Ми-8 на Камчатке

Врач рассказал о состоянии пострадавших при крушении Ми-8 на Камчатке

Напомним, что вертолёт Ми-8 компании "Витязь-аэро", на борту которого было 16 человек, упал в Курильское озеро и находится на глубине около 130 метров. Посадка осуществлялась в условиях тумана. По факту крушения возбуждено уголовное дело. Лайф публиковал видео с места падения вертолёта и список находившихся на борту.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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