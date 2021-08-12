Выживший в крушении Ми-8 на Камчатке рассказал подробности спасения. Видео © Телеграм-канал "Официальная страница Правительства Камчатского края"

Один из пострадавших в крушении вертолёта Ми-8 Виктор Стрелкин рассказал, что происходило после того, как воздушное судно рухнуло в воду. По словам мужчины, в рамках экскурсионной программы для туристов, часть которых была из Санкт-Петербурга, на 12 августа была запланирована вертолётная экскурсия.

"Я, честно говоря, просто спал, потому что видимость была никакая, и я понял, что что-то произошло, когда меня просто вода потоком ударила в лицо. Об этом трудно говорить, просто со мной сидел мальчишка, сын моего друга. Если бы я был не сонный, то я бы, конечно, успел ему по крайней мере снять ремни [безопасности]. Тут, к сожалению, я расстегнул себя, меня подняло сразу наверх. Там был кусок воздуха небольшой, я успел вдохнуть, и после этого всё сразу заполнилось водой", — вспоминает Виктор.

Затем мужчина стал плыть наверх. По его словам, глубина составляла порядка восьми-девяти метров. Спастись ему удалось благодаря занятиям по фридайвингу. Пострадавший отметил, что именно это помогло ему сохранить спокойствие в чрезвычайной ситуации.

"Вода была очень холодная, низкий туман. Вокруг уже барахтались люди, зовущие на помощь. <...> К счастью, буквально через пять минут подоспели две лодки с людьми. Меня достали из воды первым. Второй, кого спасли, стала гид Анастасия. Затем достали второго пилота и механика. По словам других выживших, второй пилот вылетел из кабины вместе с креслом", — пояснил пострадавший.