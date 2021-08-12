Скончался экс-мэр Красноярска Пётр Пимашков
Он возглавлял город на протяжении 15 лет. По данным местных СМИ, у политика были проблемы с сердцем.
Пётр Пимашков. Фото © ТАСС / Михаил Почуев
Умер бывший мэр Красноярска, депутат Госдумы VII созыва от Красноярского края Пётр Пимашков. Политик ушёл из жизни в возрасте 73 лет после продолжительной болезни.
По данным ТВК "Красноярск", у Пимашкова были проблемы с сердцем. Он находился в Сочи.
Пётр Пимашков возглавлял Красноярск с 1996 по 2011 год. Он был назначен исполняющим обязанности мэра после отставки Валерия Позднякова и в декабре 1996 года победил на выборах главы города, получив 58% голосов избирателей. После он переизбирался на эту должность три раза, а в 2011 году избрался в депутаты Госдумы, в связи с чем досрочно сложил полномочия мэра Красноярска.
Ранее Лайф рассказывал, что глава Фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич умер после похода на перевал. Он был госпитализирован с коронавирусом. Несколько дней назад его подключили к аппарату ИВЛ.
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