Скончался экс-мэр Красноярска Пётр Пимашков

Пётр Пимашков возглавлял Красноярск с 1996 по 2011 год. Он был назначен исполняющим обязанности мэра после отставки Валерия Позднякова и в декабре 1996 года победил на выборах главы города, получив 58% голосов избирателей. После он переизбирался на эту должность три раза, а в 2011 году избрался в депутаты Госдумы, в связи с чем досрочно сложил полномочия мэра Красноярска.