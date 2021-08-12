НПФ обяжут возвращать пенсионерам незаконно изъятые накопления

С 2022 года негосударственные страховые пенсионные фонды могут обязать возвращать накопления россиян, если они были переведены в другие страховые компании с нарушением закона, и это подтвердил суд. Как сообщают "Известия", соответствующий законопроект Госдума может принять уже в октябре.

Документ должен защитить права граждан, которые хранят пенсионные накопления в НПФ и могут потерять их при досрочном переходе из одного фонда в другой. Сейчас восстановление средств осуществляется в судебном порядке, однако в ряде случаев происходят отказы.

"В целях решения данного вопроса законопроектом предлагается в случае признания судом недействительным договора об обязательном пенсионном страховании обязать страховщиков (от которых были переведены пенсионные накопления граждан) восстанавливать на счёте застрахованного лица сумму изъятого при досрочном переходе инвестиционного дохода", — говорится в пояснительной записке к документу.

Во всех фракциях Госдумы законопроект готовы поддержать. Как заявил глава Комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, документ принимается "с опозданием", потому что россияне уже потеряли огромные суммы на переходах из фонда в фонд.

"Наши граждане уже потеряли миллиарды рублей на так называемых переходах. Это происходит из-за того, что человек может сделать перевод средств из одного фонда в другой раз в пять лет (без потери дохода от инвестиций). Но из-за разных мошеннических схем, подсовывания договоров без объяснений люди ставят свою подпись и теряют деньги, а фонды остаются в прибыли", — отметил парламентарий.