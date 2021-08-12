Врач рассказал о состоянии пострадавших при крушении Ми-8 на Камчатке
В краевой больнице получают лечение четверо пациентов, двое из них сейчас на операции, отметил медик. При этом один из госпитализированных отделался ссадинами и ушибами.
Видео © Телеграм-канал "Официальная страница Правительства Камчатского края"
Главный врач Камчатской краевой больницы имени Лукашевского Андрей Кисляков рассказал о состоянии пострадавших пассажиров вертолёта Ми-8, упавшего в Курильское озеро. По словам специалиста, двое пациентов сейчас находятся в критическом состоянии.
"После трагедии в нашу больницу доставлены четверо больных. Все молодые люди. Двое из них находятся в реанимационном отделении. Один — тяжёлый больной. Тяжёлая сочетанная травма (поражение более трёх зон тела, включая внутренние органы. — Прим. Лайфа), перелом голени. Сейчас ведётся операция, чтобы спасти ему ногу, также у него ушиб грудной клетки, шок второй-третьей степени", — пояснил медик.
У второго пациента, который находится в тяжёлом состоянии, также диагностировали сочетанную травму, ушиб грудной клетки, открытый перелом грудины, а также перелом подвздошной кости остистого отростка поясничного позвонка, отметил Кисляков. По его словам, в данный момент пострадавшему проводится операция.
Врач добавил, что один пациент сейчас находится на амбулаторном лечении, у него лёгкие травмы в виде ушибов и ссадин. Вместе с тем у четвёртой пострадавшей медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и аспирационную пневмонию.
Напомним, что вертолёт Ми-8 компании "Витязь-аэро", на борту которого было 16 человек, упал в Курильское озеро и находится на глубине около 130 метров. Посадка осуществлялась в условиях тумана. По факту крушения возбуждено уголовное дело. Лайф публиковал видео с места падения вертолёта и список находившихся на борту.
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