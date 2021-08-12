Врач рассказал о состоянии пострадавших при крушении Ми-8 на Камчатке

Главный врач Камчатской краевой больницы имени Лукашевского Андрей Кисляков рассказал о состоянии пострадавших пассажиров вертолёта Ми-8, упавшего в Курильское озеро. По словам специалиста, двое пациентов сейчас находятся в критическом состоянии.

"После трагедии в нашу больницу доставлены четверо больных. Все молодые люди. Двое из них находятся в реанимационном отделении. Один — тяжёлый больной. Тяжёлая сочетанная травма (поражение более трёх зон тела, включая внутренние органы. — Прим. Лайфа), перелом голени. Сейчас ведётся операция, чтобы спасти ему ногу, также у него ушиб грудной клетки, шок второй-третьей степени", — пояснил медик.

У второго пациента, который находится в тяжёлом состоянии, также диагностировали сочетанную травму, ушиб грудной клетки, открытый перелом грудины, а также перелом подвздошной кости остистого отростка поясничного позвонка, отметил Кисляков. По его словам, в данный момент пострадавшему проводится операция.