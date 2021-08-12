Спасшимся пассажирам Ми-8 удалось выплыть с глубины девять метров в ледяной воде

В Кроноцком заповеднике на Камчатке, где ранее потерпел крушение вертолёт Ми-8 и упал в озеро, рассказали о спасении выживших пассажиров. Оказалось, что людям удалось выплыть на поверхность с почти десятиметровой глубины при температуре воды не больше шести градусов.

"Температура воды в озере — не более пяти-шести градусов, долго находиться в ней невозможно. Как рассказали люди, находившиеся в момент крушения в вертолёте, он начал тонуть носом вниз, а от удара о воду открылись задние створки воздушного судна. Спасшимся пассажирам удалось выплыть с глубины восемь-девять метров", — приводит РИА "Новости" слова представителя заповедника.