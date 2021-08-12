Спасшимся пассажирам Ми-8 удалось выплыть с глубины девять метров в ледяной воде
Вертолёт начал тонуть носом вниз, а от удара о воду открылись задние створки воздушного судна.
Курильское озер.
Фото © П. Шпиленок / Официальный сайт Кроноцкого заповедника
В Кроноцком заповеднике на Камчатке, где ранее потерпел крушение вертолёт Ми-8 и упал в озеро, рассказали о спасении выживших пассажиров. Оказалось, что людям удалось выплыть на поверхность с почти десятиметровой глубины при температуре воды не больше шести градусов.
"Температура воды в озере — не более пяти-шести градусов, долго находиться в ней невозможно. Как рассказали люди, находившиеся в момент крушения в вертолёте, он начал тонуть носом вниз, а от удара о воду открылись задние створки воздушного судна. Спасшимся пассажирам удалось выплыть с глубины восемь-девять метров", — приводит РИА "Новости" слова представителя заповедника.
Напомним, что восемь из шестнадцати человек, которые летели на упавшем в Курильское озеро вертолёте, пока не найдены. В экстренных службах считают, что шансов найти этих людей живыми, к сожалению, практически не осталось.
Лайф уже сообщал, что вертолёт Ми-8 компании "Витязь-аэро", в котором было 16 человек, упал в Курильское озеро и находится на глубине около 130 метров. Посадка осуществлялась в условиях тумана, но причины ЧП пока не известны. По факту крушения возбуждено уголовное дело. Лайф публиковал видео с места падения вертолёта и список находившихся на борту.
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