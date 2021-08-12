Восемь человек с борта упавшего на Камчатке Ми-8 пока не найдены
В экстренных службах считают, что шансов найти этих людей живыми, к сожалению, практически не осталось.
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Восемь из шестнадцати человек, которые летели на упавшем в Курильское озеро в Кроноцком заповеднике на Камчатке вертолёте, пока не найдены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя авиакомпании "Витязь-аэро", которой принадлежал потерпевший катастрофу Ми-8. То же агентство со ссылкой на источник в экстренных службах уточняет, что шансов найти их живыми практически нет.
"Восемь пострадавших уже доставлены в Петропавловск-Камчатский, остальные восемь пока не найдены. Все пассажиры были застрахованы, вопрос о выплатах будет решаться в индивидуальном порядке. Суммы пока я называть не готов, это не решено", — сообщил коммерческий директор авиакомпании Дмитрий Черных.
Напомним, что вертолёт Ми-8 компании "Витязь-аэро", в котором было 16 человек, упал в Курильское озеро и находится на глубине около 130 метров. Посадка осуществлялась в условиях тумана, но причины ЧП пока не известны. По факту крушения возбуждено уголовное дело. Лайф публиковал видео с места падения вертолёта и список находившихся на борту.
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