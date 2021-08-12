Вёртолёт с туристами упал на Камчатке
Инцидент произошёл в районе Курильского озера. По предварительным данным, есть пострадавшие.
Фото © ТАСС / EPA
Вёртолёт Ми-8 с туристами упал на Камчатке. Об этом сообщает "Каминформ" со ссылкой на экстренные службы.
Инцидент произошёл в районе Курильского озера. По данным СМИ, вертолёт заходил на посадку в районе кордона Озерной в неблагоприятных погодных условиях. Сейчас там наблюдается туман.
По предварительным данным, есть пострадавшие. Однако их число и то, сколько человек было на борту, пока не известно.
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