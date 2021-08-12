Вёртолёт с туристами упал на Камчатке

Вёртолёт Ми-8 с туристами упал на Камчатке. Об этом сообщает "Каминформ" со ссылкой на экстренные службы.

Инцидент произошёл в районе Курильского озера. По данным СМИ, вертолёт заходил на посадку в районе кордона Озерной в неблагоприятных погодных условиях. Сейчас там наблюдается туман.