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Вёртолёт с туристами упал на Камчатке

Инцидент произошёл в районе Курильского озера. По предварительным данным, есть пострадавшие.

11 августа, 22:20

Фото © ТАСС / EPA

Вёртолёт Ми-8 с туристами упал на Камчатке. Об этом сообщает "Каминформ" со ссылкой на экстренные службы.

Инцидент произошёл в районе Курильского озера. По данным СМИ, вертолёт заходил на посадку в районе кордона Озерной в неблагоприятных погодных условиях. Сейчас там наблюдается туман.

В Калифорнии четыре человека погибли при крушении вертолёта

В Калифорнии четыре человека погибли при крушении вертолёта

По предварительным данным, есть пострадавшие. Однако их число и то, сколько человек было на борту, пока не известно.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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