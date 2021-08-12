Глава Росприроднадзора: Снимки из космоса не доказывают большой объём разлива нефти под Новороссийском

Снимки нефтяного пятна под Новороссийском, предоставленные Институтом космических исследований РАН, не являются доказательством большого объёма разлива. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

"Микронная плёнка, если она была фиксирована кем-то, мне тяжело это комментировать, потому что увидели с космоснимка, нефтепродукты это или какие-то ещё проявления, я этими данными, к сожалению, не могу оперировать, потому что они для меня не являются доказательной базой", — отметила она.

По словам Радионовой, специалисты будут высчитывать объём разлива нефти, руководствуясь данными, полученными благодаря специальному оборудованию.

"Плёнка нефтепродуктов, если даже она распределялась на какую-то значительную площадь, не говорит об объёме. То есть мы объём будем считать, исходя из полученной [специальным оборудованием] информации", — добавила глава Росприроднадзора.