НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Глава Росприроднадзора: Снимки из космоса не доказывают большой объём разлива нефти под Новороссийском

По словам Светланы Радионовой, точный масштаб происшествия удастся определить по данным, полученным благодаря специальному оборудованию.

11 августа, 21:56
<p>Фото © Спутниковая съёмка Института космических исследований РАН</p>

Фото © Спутниковая съёмка Института космических исследований РАН

Снимки нефтяного пятна под Новороссийском, предоставленные Институтом космических исследований РАН, не являются доказательством большого объёма разлива. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

"Микронная плёнка, если она была фиксирована кем-то, мне тяжело это комментировать, потому что увидели с космоснимка, нефтепродукты это или какие-то ещё проявления, я этими данными, к сожалению, не могу оперировать, потому что они для меня не являются доказательной базой", — отметила она.

Роспотребнадзор: Морская вода в Новороссийске соответствует гигиеническим нормам

Роспотребнадзор: Морская вода в Новороссийске соответствует гигиеническим нормам

По словам Радионовой, специалисты будут высчитывать объём разлива нефти, руководствуясь данными, полученными благодаря специальному оборудованию.

Лайф снял с коптера ликвидацию последствий разлива нефти под Новороссийском

Лайф снял с коптера ликвидацию последствий разлива нефти под Новороссийском

"Плёнка нефтепродуктов, если даже она распределялась на какую-то значительную площадь, не говорит об объёме. То есть мы объём будем считать, исходя из полученной [специальным оборудованием] информации", — добавила глава Росприроднадзора.

Напомним, в начале августа под Новороссийском произошёл залповый выброс сырой нефти с греческого танкера Minerva Symphony. Первоначально сообщалось, что площадь разлива топлива составила всего 200 квадратных метров, однако позже океанологи заявили, что масштабы катастрофы в 400 раз больше заявленных.

Фонд дикой природы предрёк миллиардные иски из-за разлива нефти в Чёрном море. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Роспотребнадзор: Морская вода в Новороссийске соответствует гигиеническим нормам

сегодня в 19:49

Байден призвал страны ОПЕК отказаться от сокращения объёмов добычи нефти

сегодня в 19:38

Невзоров рассказал подробности инцидента с пощёчиной во время автограф-сессии

сегодня в 21:33

Первый трофей сезона: "Челси" по пенальти обыграл "Вильярреал" и взял Суперкубок УЕФА

сегодня в 21:48

Беглецов из изолятора в Истре помогли поймать жители Подольска

сегодня в 21:45

Новости партнеров

Layer 1