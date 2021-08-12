Глава Росприроднадзора: Снимки из космоса не доказывают большой объём разлива нефти под Новороссийском
По словам Светланы Радионовой, точный масштаб происшествия удастся определить по данным, полученным благодаря специальному оборудованию.
Фото © Спутниковая съёмка Института космических исследований РАН
Снимки нефтяного пятна под Новороссийском, предоставленные Институтом космических исследований РАН, не являются доказательством большого объёма разлива. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
"Микронная плёнка, если она была фиксирована кем-то, мне тяжело это комментировать, потому что увидели с космоснимка, нефтепродукты это или какие-то ещё проявления, я этими данными, к сожалению, не могу оперировать, потому что они для меня не являются доказательной базой", — отметила она.
По словам Радионовой, специалисты будут высчитывать объём разлива нефти, руководствуясь данными, полученными благодаря специальному оборудованию.
"Плёнка нефтепродуктов, если даже она распределялась на какую-то значительную площадь, не говорит об объёме. То есть мы объём будем считать, исходя из полученной [специальным оборудованием] информации", — добавила глава Росприроднадзора.
Напомним, в начале августа под Новороссийском произошёл залповый выброс сырой нефти с греческого танкера Minerva Symphony. Первоначально сообщалось, что площадь разлива топлива составила всего 200 квадратных метров, однако позже океанологи заявили, что масштабы катастрофы в 400 раз больше заявленных.
Фонд дикой природы предрёк миллиардные иски из-за разлива нефти в Чёрном море. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело.
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