Невзоров рассказал подробности инцидента с пощёчиной во время автограф-сессии

Журналист Александр Невзоров рассказал об инциденте на автограф-сессии в Санкт-Петербурге, где ему влепили пощёчину. По его словам, нельзя сказать, что это было нападение.

"Я, конечно, попросил его отпустить. Не имею к нему никаких претензий, никаких заявлений на него писать не стал. Его просто отпустили. Оружия у него не заметил, не смотрел просто. Там очень много было народу, все стояли в очереди на подпись книги и фотографирование. Он тоже записался. Ну, бывает, чёрт возьми", — сказал Невзоров и добавил, что это "дело житейское".