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Невзоров рассказал подробности инцидента с пощёчиной во время автограф-сессии

Журналист отметил, что никаких заявлений писать не стал, и назвал произошедшее "делом житейским".

11 августа, 21:33
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CSGwihpIaAy/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">nvzoerovofficial</a></p>

Фото © Instagram / nvzoerovofficial

Журналист Александр Невзоров рассказал об инциденте на автограф-сессии в Санкт-Петербурге, где ему влепили пощёчину. По его словам, нельзя сказать, что это было нападение.

В беседе с телеканалом "360" Невзоров сообщил, что мужчину, отвесившему ему пощёчину, задержали, но тут же отпустили.

Журналисту Невзорову влепили пощёчину во время автограф-сессии

Журналисту Невзорову влепили пощёчину во время автограф-сессии

"Я, конечно, попросил его отпустить. Не имею к нему никаких претензий, никаких заявлений на него писать не стал. Его просто отпустили. Оружия у него не заметил, не смотрел просто. Там очень много было народу, все стояли в очереди на подпись книги и фотографирование. Он тоже записался. Ну, бывает, чёрт возьми", — сказал Невзоров и добавил, что это "дело житейское".

Напомним, во время автограф-сессии в отеле "Гельвеция" к Невзорову подошёл мужчина, ударил его ладонью по лицу и призвал перестать оскорблять чувства верующих.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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