Невзоров рассказал подробности инцидента с пощёчиной во время автограф-сессии
Журналист отметил, что никаких заявлений писать не стал, и назвал произошедшее "делом житейским".
Фото © Instagram / nvzoerovofficial
Журналист Александр Невзоров рассказал об инциденте на автограф-сессии в Санкт-Петербурге, где ему влепили пощёчину. По его словам, нельзя сказать, что это было нападение.
В беседе с телеканалом "360" Невзоров сообщил, что мужчину, отвесившему ему пощёчину, задержали, но тут же отпустили.
"Я, конечно, попросил его отпустить. Не имею к нему никаких претензий, никаких заявлений на него писать не стал. Его просто отпустили. Оружия у него не заметил, не смотрел просто. Там очень много было народу, все стояли в очереди на подпись книги и фотографирование. Он тоже записался. Ну, бывает, чёрт возьми", — сказал Невзоров и добавил, что это "дело житейское".
Напомним, во время автограф-сессии в отеле "Гельвеция" к Невзорову подошёл мужчина, ударил его ладонью по лицу и призвал перестать оскорблять чувства верующих.
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