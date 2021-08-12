Сильные дожди вновь обрушились на Крым и привели к подтоплению дорог и домов. Видео © VK / Инцидент Крым|Симферополь|Севастополь ДТП

На Крым вновь обрушились мощные ливни, которые привели к затоплению дорог и домовладений. Местные жители публикуют видео с последствиями непогоды в соцсетях.

В частности, как сообщили в МЧС, в зоне подтопления оказались несколько домов и просёлочная дорога в Симферопольском районе Крыма. Большое количество осадков выпало и в районе села Краснолесье.

"По предварительной информации, в результате перенаполнения природного естественного водоёма происходит сход воды на автодорогу между сёлами Краснолесье и Доброе. Затруднено движение автотранспорта. Подтоплена территория одноэтажного жилого многоквартирного дома и территории двух частных домовладений в селе Краснолесье", — отметили в ведомстве.

Также отмечается, что вода в результате сильного ливня сошла на участок автодороги Симферополь — Ялта, движение транспорта по ней сейчас затруднено. В самой Ялте объявлено штормовое предупреждение. Мэр города Янина Павленко призвала жителей по возможности оставаться дома.

Напомним, нынешним летом на Крым обрушилось рекордное количество дождей. Первый мощный циклон в середине июня привёл к подтоплению Керчи (восток полуострова). Затоплены оказались дороги, машины, дома. Вода проникла в больницу. На следующий день дождь добрался до Ялты: река Водопадная вышла из берегов и затопила город. Власти перекрыли центр для ликвидации последствий и эвакуировали жителей с затопленных участков. Было принято решение ввести режим ЧС. За сутки в городе выпало три месячные нормы осадков, чего не было около ста лет.