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Сильные дожди вновь обрушились на Крым и привели к подтоплению дорог и домов

В частности, стихия разгулялась в Симферопольском районе полуострова. Развёрнут оперативный штаб.

11 августа, 21:22

Сильные дожди вновь обрушились на Крым и привели к подтоплению дорог и домов. Видео © VK / Инцидент Крым|Симферополь|Севастополь ДТП

На Крым вновь обрушились мощные ливни, которые привели к затоплению дорог и домовладений. Местные жители публикуют видео с последствиями непогоды в соцсетях.

В частности, как сообщили в МЧС, в зоне подтопления оказались несколько домов и просёлочная дорога в Симферопольском районе Крыма. Большое количество осадков выпало и в районе села Краснолесье.

"По предварительной информации, в результате перенаполнения природного естественного водоёма происходит сход воды на автодорогу между сёлами Краснолесье и Доброе. Затруднено движение автотранспорта. Подтоплена территория одноэтажного жилого многоквартирного дома и территории двух частных домовладений в селе Краснолесье", — отметили в ведомстве.

Ущерб от ливней и наводнений в Крыму оценили в 4,6 миллиарда рублей

Ущерб от ливней и наводнений в Крыму оценили в 4,6 миллиарда рублей

Также отмечается, что вода в результате сильного ливня сошла на участок автодороги Симферополь — Ялта, движение транспорта по ней сейчас затруднено. В самой Ялте объявлено штормовое предупреждение. Мэр города Янина Павленко призвала жителей по возможности оставаться дома.

Восстановление пострадавшей от наводнений инфраструктуры Крыма займёт около двух лет

Восстановление пострадавшей от наводнений инфраструктуры Крыма займёт около двух лет

Напомним, нынешним летом на Крым обрушилось рекордное количество дождей. Первый мощный циклон в середине июня привёл к подтоплению Керчи (восток полуострова). Затоплены оказались дороги, машины, дома. Вода проникла в больницу. На следующий день дождь добрался до Ялты: река Водопадная вышла из берегов и затопила город. Власти перекрыли центр для ликвидации последствий и эвакуировали жителей с затопленных участков. Было принято решение ввести режим ЧС. За сутки в городе выпало три месячные нормы осадков, чего не было около ста лет.

Второй мощный циклон обрушился 4 июля на Бахчисарайский район на юго-западе полуострова. Там выпала двухмесячная норма осадков, из берегов вышли реки. В зоне подтопления оказалось более ста домов в трёх сёлах, расположенных по течению рек. Также в селе Соколином Бахчисарайского района из-за сильнейшего ливня сошёл сель. В результате стихийного бедствия погибла женщина.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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