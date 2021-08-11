В больнице Владикавказа установят новую систему подачи кислорода
Монтировать новое оборудование будут параллельно с поддержанием в рабочем состоянии старого.
Фото © ТАСС / Пресс-служба правительства Республики Северная Осетия — Алания
В республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи во Владикавказе, где в результате ЧП погибли пациенты, установят новую систему подачи кислорода, потому что рассматривать старую как основную нельзя. Об этом сообщил врио главы региона Сергей Меняйло.
Как уточнили в пресс-службе главы правительства республики, специалисты компании "Сотис", которые прибыли в Северную Осетию для аудита систем подачи кислорода в медучреждениях региона, завершили проверку системы в той самой больнице, где погибли пациенты. Эксперты пришли к выводу о необходимости строительства новой системы. К проектированию и монтажу нового оборудования специалисты планируют приступить уже 12 августа.
"Имеющуюся систему подачи кислорода в больнице восстановили, она работает в штатном режиме, давление кислорода сейчас в норме, но в целом эксперты сделали вывод, что рассматривать эту систему как основной источник подачи кислорода нельзя, она неработоспособна", — сказал Меняйло.
Глава региона добавил, что монтировать новое оборудование будут параллельно с поддержанием в рабочем состоянии имеющейся системы. Сами работы займут около двух недель.
Смертельная халатность: Систему кислородного снабжения клиники, где умерли люди, должны были внести в реестр опасных объектов
Напомним, 9 августа около 17:30 на кислородной станции в республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи произошла авария. Изначально сообщалось, что из-за нехватки кислорода скончалось девять больных, а 10 августа стало известно ещё о двух погибших, смерть которых пока не спешат связывать с инцидентом. Возбуждено уголовное дело, задержан главврач больницы. Ранее Лайф выяснил, что медучреждение неоднократно предупреждали о нарушениях в работе с кислородной станцией.
Комментариев: 0