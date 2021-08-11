В больнице Владикавказа установят новую систему подачи кислорода

В республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи во Владикавказе, где в результате ЧП погибли пациенты, установят новую систему подачи кислорода, потому что рассматривать старую как основную нельзя. Об этом сообщил врио главы региона Сергей Меняйло.

Как уточнили в пресс-службе главы правительства республики, специалисты компании "Сотис", которые прибыли в Северную Осетию для аудита систем подачи кислорода в медучреждениях региона, завершили проверку системы в той самой больнице, где погибли пациенты. Эксперты пришли к выводу о необходимости строительства новой системы. К проектированию и монтажу нового оборудования специалисты планируют приступить уже 12 августа.

"Имеющуюся систему подачи кислорода в больнице восстановили, она работает в штатном режиме, давление кислорода сейчас в норме, но в целом эксперты сделали вывод, что рассматривать эту систему как основной источник подачи кислорода нельзя, она неработоспособна", — сказал Меняйло.