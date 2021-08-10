Ростехнадзор предупреждал о нарушениях осетинскую больницу, где погибло 11 человек

Владикавказскую больницу ГБУЗ "РКБСМП", где погибло 11 человек, неоднократно предупреждали о нарушениях в работе с кислородной станцией. Об этом Лайфу сообщил источник.

В прошлом году Ростехнадзор направлял письма в Минздрав Северной Осетии — Алании и главврачу РКБМСП, где было уведомление о состоянии дел и отсутствии выполнения больницей необходимых требований по организации работы кислородных станций. От больницы также требовалось предоставить документы о наличии таких объектов и необходимости регистрации.

Меры не были своевременно приняты, поэтому в отношении больницы был составлен протокол об административном правонарушении. Наказание — предупреждение, поскольку это было первое нарушение и никто не пострадал.