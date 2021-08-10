Ростехнадзор предупреждал о нарушениях осетинскую больницу, где погибло 11 человек
Проблему не решали с конца прошлого года. В известность был поставлен региональный Минздрав, но это не возымело эффекта.
Фото © ТАСС / Ольга Смольская
Владикавказскую больницу ГБУЗ "РКБСМП", где погибло 11 человек, неоднократно предупреждали о нарушениях в работе с кислородной станцией. Об этом Лайфу сообщил источник.
В прошлом году Ростехнадзор направлял письма в Минздрав Северной Осетии — Алании и главврачу РКБМСП, где было уведомление о состоянии дел и отсутствии выполнения больницей необходимых требований по организации работы кислородных станций. От больницы также требовалось предоставить документы о наличии таких объектов и необходимости регистрации.
Смертельная халатность: Систему кислородного снабжения клиники, где умерли люди, должны были внести в реестр опасных объектов
Меры не были своевременно приняты, поэтому в отношении больницы был составлен протокол об административном правонарушении. Наказание — предупреждение, поскольку это было первое нарушение и никто не пострадал.
Ростехнадзор поручил региональному Минздраву проконтролировать ситуацию в больнице. Там ответили, что работы ведутся, а виновные будут наказаны. Впоследствии уведомление было направлено новому главврачу больницы с тем же предписанием. Но ничего не было исправлено.
Напомним, 9 августа около 17:30 на кислородной станции в Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи произошла авария. Изначально сообщалось, что из-за нехватки кислорода скончалось девять больных, а 10 августа стало известно ещё о двух погибших. По словам врио главы республики Сергея Меняйло, причиной ЧП стал разрыв трубы, подающей кислород. Возбуждено уголовное дело, Минздрав направил во Владикавказ группу анестезиологов-реаниматологов и специалистов Росздравнадзора.
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