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Ростехнадзор предупреждал о нарушениях осетинскую больницу, где погибло 11 человек

Проблему не решали с конца прошлого года. В известность был поставлен региональный Минздрав, но это не возымело эффекта.

10 августа, 13:19
<p>Фото © ТАСС / Ольга Смольская</p>

Фото © ТАСС / Ольга Смольская

Владикавказскую больницу ГБУЗ "РКБСМП", где погибло 11 человек, неоднократно предупреждали о нарушениях в работе с кислородной станцией. Об этом Лайфу сообщил источник.

В прошлом году Ростехнадзор направлял письма в Минздрав Северной Осетии — Алании и главврачу РКБМСП, где было уведомление о состоянии дел и отсутствии выполнения больницей необходимых требований по организации работы кислородных станций. От больницы также требовалось предоставить документы о наличии таких объектов и необходимости регистрации.

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Смертельная халатность: Систему кислородного снабжения клиники, где умерли люди, должны были внести в реестр опасных объектов

Меры не были своевременно приняты, поэтому в отношении больницы был составлен протокол об административном правонарушении. Наказание — предупреждение, поскольку это было первое нарушение и никто не пострадал.

Ростехнадзор поручил региональному Минздраву проконтролировать ситуацию в больнице. Там ответили, что работы ведутся, а виновные будут наказаны. Впоследствии уведомление было направлено новому главврачу больницы с тем же предписанием. Но ничего не было исправлено.

Близкие умерших во Владикавказе пациентов: Люди задохнулись, находясь в сознании

Близкие умерших во Владикавказе пациентов: Люди задохнулись, находясь в сознании

Напомним, 9 августа около 17:30 на кислородной станции в Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи произошла авария. Изначально сообщалось, что из-за нехватки кислорода скончалось девять больных, а 10 августа стало известно ещё о двух погибших. По словам врио главы республики Сергея Меняйло, причиной ЧП стал разрыв трубы, подающей кислород. Возбуждено уголовное дело, Минздрав направил во Владикавказ группу анестезиологов-реаниматологов и специалистов Росздравнадзора.

Погибшие в больнице Владикавказа пациенты могли оставаться без кислорода до 40 минут

Погибшие в больнице Владикавказа пациенты могли оставаться без кислорода до 40 минут

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов
Николай Озеров
Николай Озеров

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