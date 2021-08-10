Украина попросила разместить на своей территории средства ПВО США

Украина решила расширить пакет в сфере безопасности и предложила Вашингтону разместить американские подразделения ПВО на своей территории, рассказал вице-премьер по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Алексей Резников.

По его словам, данная просьба была связана с тем, что Россия якобы планирует расположить в Крыму ядерные силы. Киев также призвал усилить рестрикции в отношении компаний, которые задействованы в реализации "Северного потока – 2".

"Надо усилить санкции против компаний, которые воплощают этот проект, и не допустить его запуска. Важно расширить пакет в сфере безопасности для Украины. В первую очередь за счёт развёртывания сил ПВО, даже путём размещения американских подразделений. Наше законодательство это позволяет", — приводятся слова Резникова на сайте министерства.