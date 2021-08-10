"Очередная глупость": В Крыму ответили на требование Украины выплатить репарации за полуостров
Там напомнили, как власти Незалежной в прошлом разворовывали собственный регион, а банки отбирали сбережения у местных жителей.
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Россия не станет выплачивать Украине репарации за присоединённый в 2014 году Крым, а все подобные заявления являются глупостью. Об этом в беседе с РИА "Новости" сказал первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, отвечая на недавнее высказывание вице-премьера Незалежной Алексея Резникова.
"Всё это очередная глупость. Какие репарации? Киевские деятели, видимо, не понимают смысла слов, о которых говорят. Никаких репараций не будет. В Крыму в соответствии с международным правом прошёл референдум. Никто никого не завоёвывал, никто ни с кем не воевал. Крымчане изъявили желание и вернулись в Россию. Вот и вся история", — сказал собеседник агентства.
Крымский депутат напомнил, что власти Украины на протяжении многих лет разворовывали полуостров, а после референдума, на котором решалась территориальная принадлежность Крыма, украинские банки просто похитили все сбережения жителей региона.
Напомним, что разговоры о компенсации и других формах репараций на Украине ходили ещё в июне. Тогда глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил о согласовании документа, один из разделов которого посвящён отношениям с Россией.
Как известно, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Но, как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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