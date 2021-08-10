Россия не станет выплачивать Украине репарации за присоединённый в 2014 году Крым, а все подобные заявления являются глупостью. Об этом в беседе с РИА "Новости" сказал первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, отвечая на недавнее высказывание вице-премьера Незалежной Алексея Резникова.

"Всё это очередная глупость. Какие репарации? Киевские деятели, видимо, не понимают смысла слов, о которых говорят. Никаких репараций не будет. В Крыму в соответствии с международным правом прошёл референдум. Никто никого не завоёвывал, никто ни с кем не воевал. Крымчане изъявили желание и вернулись в Россию. Вот и вся история", — сказал собеседник агентства.

Крымский депутат напомнил, что власти Украины на протяжении многих лет разворовывали полуостров, а после референдума, на котором решалась территориальная принадлежность Крыма, украинские банки просто похитили все сбережения жителей региона.

Напомним, что разговоры о компенсации и других формах репараций на Украине ходили ещё в июне. Тогда глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил о согласовании документа, один из разделов которого посвящён отношениям с Россией.