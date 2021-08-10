В Москве 16-летняя девушка погибла за рулём авто
В ВАЗ-21140 вместе с ней находились пассажиры 18, 21 и 23 лет, они попали в больницу.
Фото © Прокуратура города Москвы
В районе посёлка Десёновское в Москве 16-летняя девушка села за руль автомобиля и попала в ДТП. В результате аварии несовершеннолетняя погибла на месте, трое пассажиров госпитализированы, сообщает прокуратура столицы.
Авария произошла на 36-м километре Калужского шоссе. Около четырёх часов утра девушка без опыта вождения с тремя пассажирами в возрасте 18, 21 и 23 лет поехала кататься на ВАЗ-21140. Машина налетела на бордюрный камень и перевернулась. По факту происшествия проводится проверка.
Ранее авария с участием дорогого спорткара произошла на улице Тверской. Разогнавшись до 200 километров в час, лихач не справился с управлением и врезался в другой автомобиль, после чего вылетел на тротуар. Лайф узнал о состоянии пострадавших при ДТП. С места аварии были госпитализированы водители обоих автомобилей.
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