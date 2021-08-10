В Москве 16-летняя девушка погибла за рулём авто

В районе посёлка Десёновское в Москве 16-летняя девушка села за руль автомобиля и попала в ДТП. В результате аварии несовершеннолетняя погибла на месте, трое пассажиров госпитализированы, сообщает прокуратура столицы.

Авария произошла на 36-м километре Калужского шоссе. Около четырёх часов утра девушка без опыта вождения с тремя пассажирами в возрасте 18, 21 и 23 лет поехала кататься на ВАЗ-21140. Машина налетела на бордюрный камень и перевернулась. По факту происшествия проводится проверка.