НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Сотрудники Правительства Камчатского края попались на майнинге криптовалют

Отмечается, что программное обеспечение было установлено сразу на нескольких рабочих устройствах.

10 августа, 05:29
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В Правительстве Камчатского края пресекли попытку майнинга криптовалют. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации.

Софт для добычи цифровых монет был обнаружен на рабочих местах сразу нескольких сотрудников. Программы были настроены на майнинг таких криптовалют, как Monero, Bytecoin и Infinium-8. Отмечается, что работа программного обеспечения была пресечена в связи с угрозой заражения компьютеров администрации особым вирусом.

В Microsoft сообщили об опасном вирусе-майнере для систем Windows и Linux

В Microsoft сообщили об опасном вирусе-майнере для систем Windows и Linux

"Вредоносное программное обеспечение могло поставить под угрозу безопасность информационно-коммуникационной сети Правительства Камчатского края, в том числе создав опасность заражения компьютеров и серверного оборудования криптоджекингом — компьютерным вирусом, который скрывается в системе и похищает вычислительные ресурсы устройства для добычи ценных криптовалют", — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, подобные программы несут в себе опасность полного обесточивания компьютерных систем из-за высокой нагрузки на устройства и использования всех вычислительных мощностей. В правительстве добавили, что материалы проведённой внутренней проверки были переданы в ФСБ.

Ранее Лайф рассказывал, что сотрудников казанского "Метроэлектротранса" заподозрили в несанкционированной установке оборудования для майнинга криптовалюты на трансформаторной электроподстанции.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1