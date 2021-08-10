Сотрудники Правительства Камчатского края попались на майнинге криптовалют
Отмечается, что программное обеспечение было установлено сразу на нескольких рабочих устройствах.
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В Правительстве Камчатского края пресекли попытку майнинга криптовалют. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации.
Софт для добычи цифровых монет был обнаружен на рабочих местах сразу нескольких сотрудников. Программы были настроены на майнинг таких криптовалют, как Monero, Bytecoin и Infinium-8. Отмечается, что работа программного обеспечения была пресечена в связи с угрозой заражения компьютеров администрации особым вирусом.
"Вредоносное программное обеспечение могло поставить под угрозу безопасность информационно-коммуникационной сети Правительства Камчатского края, в том числе создав опасность заражения компьютеров и серверного оборудования криптоджекингом — компьютерным вирусом, который скрывается в системе и похищает вычислительные ресурсы устройства для добычи ценных криптовалют", — говорится в сообщении пресс-службы.
Кроме того, подобные программы несут в себе опасность полного обесточивания компьютерных систем из-за высокой нагрузки на устройства и использования всех вычислительных мощностей. В правительстве добавили, что материалы проведённой внутренней проверки были переданы в ФСБ.
Ранее Лайф рассказывал, что сотрудников казанского "Метроэлектротранса" заподозрили в несанкционированной установке оборудования для майнинга криптовалюты на трансформаторной электроподстанции.
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