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"Это катастрофа": Врачи предупредили о новой опасности для ковидных больных из-за пожаров в Якутии

Это касается как тех, кто проходит лечение в стационарах, так и амбулаторных пациентов.

10 августа, 04:50

Фото © ТАСС / МЧС России

Смог, накрывший часть территории России из-за лесных пожаров в Якутии, несёт серьёзную опасность для россиян, заразившихся коронавирусом. Об этом сообщил врач-пульмонолог Сергей Пурясев.

"Ковид — это сосудистая патология. Страдают лёгкие, сердечно-сосудистая система, почки, кожа, кишечник — всё это страдает. А тут ещё и кислорода нет. Для болеющих коронавирусом это катастрофа. Их надо всех на ИВЛ сажать или в изоляцию конкретную", — отметил медик в беседе с Ura.ru.

Пурясев добавил, что состояние пациентов, болеющих ковидом амбулаторно, также может резко ухудшиться.

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"Если человек находится вне лечебного учреждения, для него это также может быть катастрофой. У него снижена оксигенация, а тут ещё угарный газ. Это как выхлопные трубы автомобиля и углекислый газ. Это двойная нагрузка", — подчеркнул он.

В свою очередь, врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин заметил, что смог снижает иммунитет и естественные барьеры органов дыхания человека. По его словам, это может привести к более тяжёлому течению заболевания. Овечкин также считает, что это будет влиять на восстановление после перенесённого ковида.

Напомним, в Якутии не утихают масштабные лесные пожары. 7 августа из-за сильного ветра верховой пожар с леса добрался до села Бясь-Кюёль. К вечеру его удалось локализовать, в общей сложности огнеборцы спасли 225 домов, при этом сгорело более 30 строений. После этого огонь добрался ещё до двух сёл — Харыялах и Фрунзе в Намском районе, там началась эвакуация населения. Лайф сообщал, что в Якутии ввели режим ЧС из-за перехода лесных пожаров на населённые пункты.

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Всего же площадь, пройденная огнём лесных пожаров в России, превысила шесть миллионов гектаров. Эта цифра сравнима с площадью таких государств, как Латвия или Литва, в два раза превышает площадь Бельгии, в три раза — Словении.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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