Смог, накрывший часть территории России из-за лесных пожаров в Якутии, несёт серьёзную опасность для россиян, заразившихся коронавирусом. Об этом сообщил врач-пульмонолог Сергей Пурясев.

"Ковид — это сосудистая патология. Страдают лёгкие, сердечно-сосудистая система, почки, кожа, кишечник — всё это страдает. А тут ещё и кислорода нет. Для болеющих коронавирусом это катастрофа. Их надо всех на ИВЛ сажать или в изоляцию конкретную", — отметил медик в беседе с Ura.ru.

Пурясев добавил, что состояние пациентов, болеющих ковидом амбулаторно, также может резко ухудшиться.

"Если человек находится вне лечебного учреждения, для него это также может быть катастрофой. У него снижена оксигенация, а тут ещё угарный газ. Это как выхлопные трубы автомобиля и углекислый газ. Это двойная нагрузка", — подчеркнул он.

В свою очередь, врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин заметил, что смог снижает иммунитет и естественные барьеры органов дыхания человека. По его словам, это может привести к более тяжёлому течению заболевания. Овечкин также считает, что это будет влиять на восстановление после перенесённого ковида.