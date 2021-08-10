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Три тонны кислорода прибыли в больницу Владикавказа, где погибло 9 пациентов

Груз доставили из Кабардино-Балкарии. Ожидается ещё поставка 12 тонн — из Краснодарского и Ставропольского края.

10 августа, 02:18
<p>Фото © ТАСС / Ольга Смольская</p>

Фото © ТАСС / Ольга Смольская

Первая машина с тремя тоннами кислорода прибыла из Кабардино-Балкарии в больницу Владикавказа, где накануне вечером вышла из строя кислородная система, в результате чего погибло девять человек с коронавирусом. Об этом сообщили в Минздраве республики.

"Три тонны кислорода прибыли в больницу из города Прохладный Кабардино-Балкарии", — цитирует ТАСС представителя министерства.

Лайф публикует видео с места ЧП в больнице Владикавказа, где погибло 9 пациентов

Лайф публикует видео с места ЧП в больнице Владикавказа, где погибло 9 пациентов

Он также добавил, что на подъезде к Владикавказу ещё восемь тонн кислорода из Краснодара и четыре тонны — из Ставропольского края.

Напомним, 9 августа около 17:30 на кислородной станции в Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи произошла авария. В результате из-за нехватки кислорода скончалось девять больных. Лайф публиковал список погибших. По словам врио главы Республики Северная Осетия Сергея Меняйло, причиной ЧП стал разрыв трубы, подающей кислород. Возбуждено уголовное дело, Минздрав направил во Владикавказ группу анестезиологов-реаниматологов и специалистов Росздравнадзора.

Умерли за полчаса: Лайф узнал детали трагедии в больнице Владикавказа, где погибло девять пациентов

Умерли за полчаса: Лайф узнал детали трагедии в больнице Владикавказа, где погибло девять пациентов

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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