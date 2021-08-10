Три тонны кислорода прибыли в больницу Владикавказа, где погибло 9 пациентов
Груз доставили из Кабардино-Балкарии. Ожидается ещё поставка 12 тонн — из Краснодарского и Ставропольского края.
Фото © ТАСС / Ольга Смольская
Первая машина с тремя тоннами кислорода прибыла из Кабардино-Балкарии в больницу Владикавказа, где накануне вечером вышла из строя кислородная система, в результате чего погибло девять человек с коронавирусом. Об этом сообщили в Минздраве республики.
"Три тонны кислорода прибыли в больницу из города Прохладный Кабардино-Балкарии", — цитирует ТАСС представителя министерства.
Он также добавил, что на подъезде к Владикавказу ещё восемь тонн кислорода из Краснодара и четыре тонны — из Ставропольского края.
Напомним, 9 августа около 17:30 на кислородной станции в Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи произошла авария. В результате из-за нехватки кислорода скончалось девять больных. Лайф публиковал список погибших. По словам врио главы Республики Северная Осетия Сергея Меняйло, причиной ЧП стал разрыв трубы, подающей кислород. Возбуждено уголовное дело, Минздрав направил во Владикавказ группу анестезиологов-реаниматологов и специалистов Росздравнадзора.
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