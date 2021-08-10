Три тонны кислорода прибыли в больницу Владикавказа, где погибло 9 пациентов

Первая машина с тремя тоннами кислорода прибыла из Кабардино-Балкарии в больницу Владикавказа, где накануне вечером вышла из строя кислородная система, в результате чего погибло девять человек с коронавирусом. Об этом сообщили в Минздраве республики.

"Три тонны кислорода прибыли в больницу из города Прохладный Кабардино-Балкарии", — цитирует ТАСС представителя министерства.