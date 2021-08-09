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Минздрав направил во Владикавказ группу специалистов после трагедии в больнице

Также в столицу Северной Осетии — Алании отправились специалисты Росздравнадзора.

9 августа, 20:03
<p>Фото © ТАСС / Ольга Смольская</p>

Фото © ТАСС / Ольга Смольская

Минздрав РФ направил группу анестезиологов-реаниматологов во Владикавказ, где девять пациентов погибли из-за нехватки кислорода. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Лайф публикует видео с места ЧП в больнице Владикавказа, где погибло 9 пациентов

Лайф публикует видео с места ЧП в больнице Владикавказа, где погибло 9 пациентов

"По поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко во Владикавказ выезжает группа анестезиологов-реаниматологов Федерального центра медицины катастроф Минздрава России и специалисты Росздравнадзора", говорится в сообщении.

Умерли за полчаса: Лайф узнал детали трагедии в больнице Владикавказа, где погибло девять пациентов

Умерли за полчаса: Лайф узнал детали трагедии в больнице Владикавказа, где погибло девять пациентов

Напомним, около 17:30 на кислородной станции в Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи произошла авария. В результате из-за нехватки кислорода скончалось девять больных. По словам врио главы Республики Северная Осетия Сергея Меняйло, причиной ЧП стал разрыв трубы, подающей кислород. Возбуждено уголовное дело.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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