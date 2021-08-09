Минздрав направил во Владикавказ группу специалистов после трагедии в больнице
Также в столицу Северной Осетии — Алании отправились специалисты Росздравнадзора.
Фото © ТАСС / Ольга Смольская
Минздрав РФ направил группу анестезиологов-реаниматологов во Владикавказ, где девять пациентов погибли из-за нехватки кислорода. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"По поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко во Владикавказ выезжает группа анестезиологов-реаниматологов Федерального центра медицины катастроф Минздрава России и специалисты Росздравнадзора", — говорится в сообщении.
Напомним, около 17:30 на кислородной станции в Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи произошла авария. В результате из-за нехватки кислорода скончалось девять больных. По словам врио главы Республики Северная Осетия Сергея Меняйло, причиной ЧП стал разрыв трубы, подающей кислород. Возбуждено уголовное дело.
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