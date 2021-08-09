НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

После гибели девяти пациентов больницы во Владикавказе возбудили уголовное дело

Проверку по факту трагедии ранее организовала прокуратура, а также Росздравнадзор.

9 августа, 18:53
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская

Уголовное дело возбуждено после гибели девяти пациентов с коронавирусом в больнице Владикавказа. Больные погибли из-за нехватки кислорода после прорыва трубы системы подачи газа.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц")", — уточнили в СК.

Названа причина трагедии в больнице Владикавказа, где погибли девять пациентов

Названа причина трагедии в больнице Владикавказа, где погибли девять пациентов

Напомним, на кислородной станции в больнице скорой помощи во Владикавказе произошла поломка. В результате из-за нехватки кислорода скончалось девять больных. В реанимации в момент сбоя находился 71 человек, 13 из них — на инвазивной системе вентиляции лёгких.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Умерли за полчаса: Лайф узнал детали трагедии в больнице Владикавказа, где погибло девять пациентов

сегодня в 19:32

СК начал проверку после гибели девяти пациентов больницы во Владикавказе

сегодня в 18:32

Премьер Греции назвал ситуацию с пожарами бедствием беспрецедентных масштабов

сегодня в 19:00

Цена биткоина поднялась выше 46 тысяч долларов впервые с мая

сегодня в 19:43

"Гробовые" закончились: Россияне стали экономить на похоронах

сегодня в 19:27

Новости партнеров

Layer 1