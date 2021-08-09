После гибели девяти пациентов больницы во Владикавказе возбудили уголовное дело

Уголовное дело возбуждено после гибели девяти пациентов с коронавирусом в больнице Владикавказа. Больные погибли из-за нехватки кислорода после прорыва трубы системы подачи газа.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц")", — уточнили в СК.