После гибели девяти пациентов больницы во Владикавказе возбудили уголовное дело
Проверку по факту трагедии ранее организовала прокуратура, а также Росздравнадзор.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская
Уголовное дело возбуждено после гибели девяти пациентов с коронавирусом в больнице Владикавказа. Больные погибли из-за нехватки кислорода после прорыва трубы системы подачи газа.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц")", — уточнили в СК.
Напомним, на кислородной станции в больнице скорой помощи во Владикавказе произошла поломка. В результате из-за нехватки кислорода скончалось девять больных. В реанимации в момент сбоя находился 71 человек, 13 из них — на инвазивной системе вентиляции лёгких.
Комментариев: 0