СК начал проверку после гибели девяти пациентов больницы во Владикавказе
Кроме того, Росздравнадзор проведёт собственное расследование, чтобы установить причины трагедии в медучреждении.
Фото © ТАСС / Геодакян Артём
Следственный комитет РФ начал доследственную проверку по факту гибели пациентов в больнице во Владикавказе после прорыва системы подачи кислорода. Об этом сообщил представитель Следственного управления СК РФ по Республике Северная Осетия – Алания Эдуард Гусов.
По его словам, на месте происшествия в данный момент работают следователи, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Организовала проверку и прокуратура региона. Кроме того, установлением причин трагедии в медучреждении намерены заняться и специалисты Росздравнадзора.
"Росздравнадзор проверит причины инцидента", — сказано в сообщении ведомства.
Ранее стало известно, что на кислородной станции в больнице скорой помощи во Владикавказе произошла поломка. В результате из-за нехватки кислорода скончалось девять больных.
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