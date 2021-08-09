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СК начал проверку после гибели девяти пациентов больницы во Владикавказе

Кроме того, Росздравнадзор проведёт собственное расследование, чтобы установить причины трагедии в медучреждении.

9 августа, 18:32
<p>Фото © ТАСС / Геодакян Артём</p>

Фото © ТАСС / Геодакян Артём

Следственный комитет РФ начал доследственную проверку по факту гибели пациентов в больнице во Владикавказе после прорыва системы подачи кислорода. Об этом сообщил представитель Следственного управления СК РФ по Республике Северная Осетия – Алания Эдуард Гусов.

По его словам, на месте происшествия в данный момент работают следователи, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Организовала проверку и прокуратура региона. Кроме того, установлением причин трагедии в медучреждении намерены заняться и специалисты Росздравнадзора.

Названа причина трагедии в больнице Владикавказа, где погибли девять пациентов

Названа причина трагедии в больнице Владикавказа, где погибли девять пациентов

"Росздравнадзор проверит причины инцидента", — сказано в сообщении ведомства.

Все больницы Северной Осетии решили обеспечить кислородными станциями

Все больницы Северной Осетии решили обеспечить кислородными станциями

Ранее стало известно, что на кислородной станции в больнице скорой помощи во Владикавказе произошла поломка. В результате из-за нехватки кислорода скончалось девять больных.

Минобороны доставит кислород в больницу Владикавказа, где задохнулись 9 больных

Минобороны доставит кислород в больницу Владикавказа, где задохнулись 9 больных

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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