СК начал проверку после гибели девяти пациентов больницы во Владикавказе

Следственный комитет РФ начал доследственную проверку по факту гибели пациентов в больнице во Владикавказе после прорыва системы подачи кислорода. Об этом сообщил представитель Следственного управления СК РФ по Республике Северная Осетия – Алания Эдуард Гусов.

По его словам, на месте происшествия в данный момент работают следователи, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Организовала проверку и прокуратура региона. Кроме того, установлением причин трагедии в медучреждении намерены заняться и специалисты Росздравнадзора.

"Росздравнадзор проверит причины инцидента", — сказано в сообщении ведомства.