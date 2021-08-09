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Все больницы Северной Осетии решили обеспечить кислородными станциями

Врио главы республики сообщил, что оборудование уже заказано, оно находится в стадии изготовления, поэтому быстро поставить его невозможно.

9 августа, 18:09

Фото © Pixabay

Все больницы Северной Осетии решили обеспечить кислородными станциями, заявил врио главы республики Сергей Меняйло после того, как в одном из медучреждений во Владикавказе сбой в подаче газа привёл к гибели девяти пациентов.

"Выводы следующие: нам надо ставить везде кислородные станции, деньги через Минпромторг для нас выделены. Это станции, которые нас избавят от зависимости от подвоза кислорода. К сожалению, эти станции заказаны, в стадии изготовления, быстро мы их не поставим", — сказал Меняйло.

Названа причина трагедии в больнице Владикавказа, где погибли девять пациентов

Названа причина трагедии в больнице Владикавказа, где погибли девять пациентов

Напомним, ранее стало известно о том, что девять пациентов погибли из-за нехватки кислорода в больнице Владикавказа. По предварительным данным, произошёл прорыв трубы под кислородной станцией, однако сразу после происшествия к работе подключили резервную систему. Подробности выясняются

Минобороны доставит кислород в больницу Владикавказа, где задохнулись 9 больных

Минобороны доставит кислород в больницу Владикавказа, где задохнулись 9 больных

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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