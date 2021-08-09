Все больницы Северной Осетии решили обеспечить кислородными станциями, заявил врио главы республики Сергей Меняйло после того, как в одном из медучреждений во Владикавказе сбой в подаче газа привёл к гибели девяти пациентов.

"Выводы следующие: нам надо ставить везде кислородные станции, деньги через Минпромторг для нас выделены. Это станции, которые нас избавят от зависимости от подвоза кислорода. К сожалению, эти станции заказаны, в стадии изготовления, быстро мы их не поставим", — сказал Меняйло.