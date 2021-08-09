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"Сочи" победил "Урал" в чемпионате России по футболу

По голу забили болгарский полузащитник Ивелин Попов и эквадорский хавбек Кристиан Нобоа.

9 августа, 17:54
<p>Фото © ФК "Сочи"</p>

Фото © ФК "Сочи"

"Сочи" на своём поле победил екатеринбургский "Урал" в заключительном матче третьего тура чемпионата России по футболу. Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Команда Владимира Федотова забила по голу в каждом из таймов. Отличились болгарский полузащитник Ивелин Попов и эквадорский хавбек Кристиан Нобоа, реализовавший пенальти.

Сочинский клуб набрал шесть очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице чемпионата России. "Урал" с одним баллом — на предпоследней, 15-й, позиции.

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В четверг, 12 августа, "Сочи" предстоит на выезде ответный матч против белградского "Партизана" в третьем отборочном раунде Лиги конференций. В первой встрече команды сыграли вничью — 1:1.

Чемпионат России по футболу

Премьер-лига. 3-й тур

"Сочи" — "Урал" — 2:0

Голы: Попов 8' (1:0), Нобоа, с пенальти 71' (2:0)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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