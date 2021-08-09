"Сочи" победил "Урал" в чемпионате России по футболу
По голу забили болгарский полузащитник Ивелин Попов и эквадорский хавбек Кристиан Нобоа.
Фото © ФК "Сочи"
"Сочи" на своём поле победил екатеринбургский "Урал" в заключительном матче третьего тура чемпионата России по футболу. Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
Команда Владимира Федотова забила по голу в каждом из таймов. Отличились болгарский полузащитник Ивелин Попов и эквадорский хавбек Кристиан Нобоа, реализовавший пенальти.
Нобоа чуть не сломал перекладину этим ударом 😳 pic.twitter.com/Ppk4fMVVVY— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 9, 2021
Сочинский клуб набрал шесть очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице чемпионата России. "Урал" с одним баллом — на предпоследней, 15-й, позиции.
В четверг, 12 августа, "Сочи" предстоит на выезде ответный матч против белградского "Партизана" в третьем отборочном раунде Лиги конференций. В первой встрече команды сыграли вничью — 1:1.
Чемпионат России по футболу
Премьер-лига. 3-й тур
"Сочи" — "Урал" — 2:0
Голы: Попов 8' (1:0), Нобоа, с пенальти 71' (2:0)
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