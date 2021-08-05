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"Сочи" сыграл вничью с "Партизаном" в квалификации Лиги конференций

Ответный матч состоится через неделю. 12 августа команды встретятся в Белграде.

5 августа, 17:56
<p>Фото © ФК "Сочи"</p>

Фото © ФК "Сочи"

"Сочи" на своём поле сыграл вничью с белградским "Партизаном" в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций. Встреча завершилась со счётом 1:1.

Оба гола были забиты в середине второго тайма. Сначала эквадорский полузащитник Кристиан Нобоа вывел "Сочи" вперёд, реализовав пенальти. Через семь минут форвард из Кабо-Верде Рикардо Гомеш восстановил равенство на табло.

Ответный матч состоится через неделю. 12 августа команды встретятся на стадионе "Партизана" в Белграде.

В случае победы над "Партизаном" по сумме двух матчей "Сочи" пробьётся в раунд плей-офф квалификации — последний перед групповым турниром. Его следующим соперником может стать сильнейший в паре "Санта-Клара" (Португалия) – "Олимпия" (Словения).

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Россию в Лиге конференций также представляет казанский "Рубин". В третьем квалификационном раунде команда Леонида Слуцкого дважды сыграет с польским "Ракувом".

"Сочи" в нынешнем сезоне дебютировал в еврокубках. Во втором квалификационном раунде Лиги конференций команда дважды переиграла азербайджанскую "Кешлю" — 3:0 (дома) и 4:2 (в гостях).

Лига конференций

Третий квалификационный раунд

Первый матч

"Сочи" (Россия) – "Партизан" (Сербия) — 1:1

Голы: Нобоа, с пенальти 66' (1:0), Гомеш 73' (1:1)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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