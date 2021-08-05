"Сочи" сыграл вничью с "Партизаном" в квалификации Лиги конференций

"Сочи" на своём поле сыграл вничью с белградским "Партизаном" в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций. Встреча завершилась со счётом 1:1.

Оба гола были забиты в середине второго тайма. Сначала эквадорский полузащитник Кристиан Нобоа вывел "Сочи" вперёд, реализовав пенальти. Через семь минут форвард из Кабо-Верде Рикардо Гомеш восстановил равенство на табло.

«Сочи» забил с весьма спорного пенальти 🤨



Нарушение было за пределами штрафной, но арбитры решили поставить 11-метровый. Нобоа воспользовался шансом 💥



Правда, «Партизан» легко отыгрался, и сейчас на табло – 1:1 🤝 pic.twitter.com/8GT0k2O2v9 — Матч ТВ (@MatchTV) August 5, 2021

Ответный матч состоится через неделю. 12 августа команды встретятся на стадионе "Партизана" в Белграде.

В случае победы над "Партизаном" по сумме двух матчей "Сочи" пробьётся в раунд плей-офф квалификации — последний перед групповым турниром. Его следующим соперником может стать сильнейший в паре "Санта-Клара" (Португалия) – "Олимпия" (Словения).

Россию в Лиге конференций также представляет казанский "Рубин". В третьем квалификационном раунде команда Леонида Слуцкого дважды сыграет с польским "Ракувом".

"Сочи" в нынешнем сезоне дебютировал в еврокубках. Во втором квалификационном раунде Лиги конференций команда дважды переиграла азербайджанскую "Кешлю" — 3:0 (дома) и 4:2 (в гостях).