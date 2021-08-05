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Надежды на бокс, борьбу и велоспорт: Расписание 14-го дня Олимпиады в Токио

В пятницу, 6 августа, на Играх в японской столице определятся победители и призёры в 23 видах программы.

5 августа, 15:40
<p>Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / PA / Adam Davy / Станислав Красильников © Getty Images/ Ian MacNicol</p>

Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / PA / Adam Davy / Станислав Красильников © Getty Images/ Ian MacNicol

До окончания Олимпиады в Токио остаётся всё меньше и меньше времени. Лайф отмечает основные события четырнадцатого дня соревнований и рассказывает, за кого нам предстоит болеть.

00:00 (здесь и далее время московское). Лёгкая атлетика. Мужчины. Спортивная ходьба. 50 км

В четверг на 20-километровой дистанции россиянин Василий Мизинов был дисквалифицирован за нарушение правил ходьбы. В марафоне наша страна представлена не будет.

05:30. Пляжный волейбол. Женщины. Финал

В матче за золото американки Аликс Клайнман и Эйприл Росс сыграют с представительницами Австралии Таликой Клэнси и Мариафе Артачо дель Солар. Россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина выбыли на стадии 1/8 финала.

09:05. Бокс. Мужчины. До 91 кг. Финал

Россиянин Муслим Гаджимагомедов сразится за золото с кубинцем Хулио Ла Крусом. Кроме того, в весовой категории до 75 кг наша спортсменка Земфира Магомедалиева встретится в полуфинале с Ли Цянь из Китая.

Победы в борьбе и боксе, досада в прыжках с шестом: Итоги 13-го дня Олимпиады в Токио

Победы в борьбе и боксе, досада в прыжках с шестом: Итоги 13-го дня Олимпиады в Токио

10:30. Лёгкая атлетика. Женщины. Спортивная ходьба. 20 км

Россию представит бронзовая призёрка юношеского чемпионата мира 2017 года Эльвира Хасанова. Уроженке города Можга в Удмуртии 21 год.

11:15. Велоспорт. Трек. Женщины. Мэдисон. Финал

За Россию выступят Гульназ Хатунцева и Мария Новолодская. Хатунцева является пятикратной призёркой чемпионатов Европы. В активе Новолодской — победа на юниорском чемпионате мира.

12:00. Велоспорт. Трек. Мужчины. Спринт. Финал

Россиянин Денис Дмитриев в полуфинале сразится с Джефри Хогландом из Нидерландов. Вторую путёвку в финал оспорят голландец Харри Лаврейсен и Джек Карлин, представляющий Великобританию.

13:00. Хоккей на траве. Женщины. Финал

В решающем матче сыграют сборные Аргентины и Нидерландов. За бронзу поспорят Индия и Великобритания.

"Пусть докажет, что она женщина": Как интерсексуалы и трансгендеры вышли на первые роли на Олимпиаде

"Пусть докажет, что она женщина": Как интерсексуалы и трансгендеры вышли на первые роли на Олимпиаде

13:30. Современное пятиборье. Женщины. Бег + стрельба

Россиянка Ульяна Баташова после предварительного раунда в фехтовании идёт на четвёртом месте. Её соотечественница Гульназ Губайдуллина — 31-я. В пятницу девушкам предстоит соревноваться в плавании, фехтовании, конном спорте, лёгкой атлетике и стрельбе.

13:30. Настольный теннис. Мужчины. Командный разряд. Финал

Золото разыграют Китай и Германия. В бронзовом матче встретятся сборные Японии и Южной Кореи.

13:50. Вольная борьба. Мужчины. До 74 кг. Финал

Россиянин Заурбек Сидаков проведёт схватку за золото с представителем Белоруссии Магомедхабибом Кадимагомедовом.

13:50. Карате. Мужчины. Ката. Финал

14:40. Карате. Женщины. Кумитэ. До 61 кг. Финал

14:50. Карате. Мужчины. Кумитэ. До 75 кг. Финал

Единственная отобравшаяся на Олимпиаду российская каратистка Анна Чернышёва не смогла выступить в Токио. 19-летняя спортсменка сдала положительный тест на коронавирусную инфекцию.

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Величайшая: Светлана Ромашина стала новой королевой мирового синхронного плавания

14:50. Вольная борьба. Мужчины. До 125 кг. Финал

Грузин Гено Петриашвили поспорит в решающей схватке с Гэблом Стивенсоном из США. Россиянин Сергей Козырев выбыл из борьбы на стадии 1/8 финала.

14:50. Лёгкая атлетика. Женщины. Метание копья. Финал

Лидером мирового сезона в этом виде программы является победительница ЧМ-2019 Келси-Ли Робертс из Австралии.

15:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. 5000 м. Финал

Угандиец Джошуа Чептегеи, уже выигравший в Токио серебро на дистанции 10 000 метров, идёт за первым для себя олимпийским золотом.

15:00. Футбол. Женщины. Финал

В финальном матче сыграют сборные Канады и Швеции. Бронзовые медали разыграют команды Японии и Мексики.

15:10. Скалолазание. Женщины. Финал

Трёхкратная чемпионка Европы Виктория Мешкова и рекордсменка мира Юлия Каплина не смогли пробиться в финал. В квалификации россиянки заняли девятое и семнадцатое места соответственно.

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15:15. Вольная борьба. Женщины. До 53 кг. Финал

В золотом поединке на ковёр выйдут японка Маю Мукаида и Пан Цяньюй из Китая. Россиянка Ольга Хорошавцева не смогла выйти в четвертьфинал.

15:35. Лёгкая атлетика. Женщины. 400 м. Финал

Представительница Багамских островов Шона Миллер-Уйбо защищает свой титул, завоёванный пять лет назад в Рио-де-Жанейро. Ей постарается помешать шестикратная олимпийская чемпионка из США Эллисон Феликс.

Гид по Олимпиаде в Токио: Где и когда смотреть, за кого из наших болеть

Гид по Олимпиаде в Токио: Где и когда смотреть, за кого из наших болеть

15:50. Лёгкая атлетика. Женщины. 1500 м. Финал

Голландская бегунья Сифан Хассан уже выиграла в Токио золото на дистанции 5000 метров. Но её аппетиты этим явно не ограничиваются. Что скажет победительница Олимпиады-2016 на "полуторке" кенийка Фаит Кипьегон?

16:30. Лёгкая атлетика. Женщины. Эстафета 4x100 м. Финал

16:50. Лёгкая атлетика. Мужчины. Эстафета 4x100 м. Финал

Исход этих забегов предсказать невозможно. Здесь многое будет зависеть от того, как спортсмены будут передавать друг другу эстафетную палочку.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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