До окончания Олимпиады в Токио остаётся всё меньше и меньше времени. Лайф отмечает основные события четырнадцатого дня соревнований и рассказывает, за кого нам предстоит болеть.

00:00 (здесь и далее время московское). Лёгкая атлетика. Мужчины. Спортивная ходьба. 50 км

В четверг на 20-километровой дистанции россиянин Василий Мизинов был дисквалифицирован за нарушение правил ходьбы. В марафоне наша страна представлена не будет.

05:30. Пляжный волейбол. Женщины. Финал

В матче за золото американки Аликс Клайнман и Эйприл Росс сыграют с представительницами Австралии Таликой Клэнси и Мариафе Артачо дель Солар. Россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина выбыли на стадии 1/8 финала.

09:05. Бокс. Мужчины. До 91 кг. Финал

Россиянин Муслим Гаджимагомедов сразится за золото с кубинцем Хулио Ла Крусом. Кроме того, в весовой категории до 75 кг наша спортсменка Земфира Магомедалиева встретится в полуфинале с Ли Цянь из Китая.

10:30. Лёгкая атлетика. Женщины. Спортивная ходьба. 20 км

Россию представит бронзовая призёрка юношеского чемпионата мира 2017 года Эльвира Хасанова. Уроженке города Можга в Удмуртии 21 год.

11:15. Велоспорт. Трек. Женщины. Мэдисон. Финал

За Россию выступят Гульназ Хатунцева и Мария Новолодская. Хатунцева является пятикратной призёркой чемпионатов Европы. В активе Новолодской — победа на юниорском чемпионате мира.

12:00. Велоспорт. Трек. Мужчины. Спринт. Финал

Россиянин Денис Дмитриев в полуфинале сразится с Джефри Хогландом из Нидерландов. Вторую путёвку в финал оспорят голландец Харри Лаврейсен и Джек Карлин, представляющий Великобританию.

13:00. Хоккей на траве. Женщины. Финал

В решающем матче сыграют сборные Аргентины и Нидерландов. За бронзу поспорят Индия и Великобритания.

13:30. Современное пятиборье. Женщины. Бег + стрельба

Россиянка Ульяна Баташова после предварительного раунда в фехтовании идёт на четвёртом месте. Её соотечественница Гульназ Губайдуллина — 31-я. В пятницу девушкам предстоит соревноваться в плавании, фехтовании, конном спорте, лёгкой атлетике и стрельбе.

13:30. Настольный теннис. Мужчины. Командный разряд. Финал

Золото разыграют Китай и Германия. В бронзовом матче встретятся сборные Японии и Южной Кореи.

13:50. Вольная борьба. Мужчины. До 74 кг. Финал

Россиянин Заурбек Сидаков проведёт схватку за золото с представителем Белоруссии Магомедхабибом Кадимагомедовом.

13:50. Карате. Мужчины. Ката. Финал

14:40. Карате. Женщины. Кумитэ. До 61 кг. Финал

14:50. Карате. Мужчины. Кумитэ. До 75 кг. Финал

Единственная отобравшаяся на Олимпиаду российская каратистка Анна Чернышёва не смогла выступить в Токио. 19-летняя спортсменка сдала положительный тест на коронавирусную инфекцию.

14:50. Вольная борьба. Мужчины. До 125 кг. Финал

Грузин Гено Петриашвили поспорит в решающей схватке с Гэблом Стивенсоном из США. Россиянин Сергей Козырев выбыл из борьбы на стадии 1/8 финала.

14:50. Лёгкая атлетика. Женщины. Метание копья. Финал

Лидером мирового сезона в этом виде программы является победительница ЧМ-2019 Келси-Ли Робертс из Австралии.

15:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. 5000 м. Финал

Угандиец Джошуа Чептегеи, уже выигравший в Токио серебро на дистанции 10 000 метров, идёт за первым для себя олимпийским золотом.

15:00. Футбол. Женщины. Финал

В финальном матче сыграют сборные Канады и Швеции. Бронзовые медали разыграют команды Японии и Мексики.

15:10. Скалолазание. Женщины. Финал

Трёхкратная чемпионка Европы Виктория Мешкова и рекордсменка мира Юлия Каплина не смогли пробиться в финал. В квалификации россиянки заняли девятое и семнадцатое места соответственно.

15:15. Вольная борьба. Женщины. До 53 кг. Финал

В золотом поединке на ковёр выйдут японка Маю Мукаида и Пан Цяньюй из Китая. Россиянка Ольга Хорошавцева не смогла выйти в четвертьфинал.

15:35. Лёгкая атлетика. Женщины. 400 м. Финал

Представительница Багамских островов Шона Миллер-Уйбо защищает свой титул, завоёванный пять лет назад в Рио-де-Жанейро. Ей постарается помешать шестикратная олимпийская чемпионка из США Эллисон Феликс.

15:50. Лёгкая атлетика. Женщины. 1500 м. Финал

Голландская бегунья Сифан Хассан уже выиграла в Токио золото на дистанции 5000 метров. Но её аппетиты этим явно не ограничиваются. Что скажет победительница Олимпиады-2016 на "полуторке" кенийка Фаит Кипьегон?

16:30. Лёгкая атлетика. Женщины. Эстафета 4x100 м. Финал

16:50. Лёгкая атлетика. Мужчины. Эстафета 4x100 м. Финал