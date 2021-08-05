Волейболисты Красильников и Стояновский вышли в финал Олимпиады в Токио

Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский вышли в финал Олимпиады в Токио в соревнованиях по пляжному волейболу.

В полуфинале они одолели представителей Катара Шерифа Юнусса и Ахмеда Тиджана. Встреча завершилась победой россиян в двух партиях — 21:19, 21:17.

В матче за золотые медали Красильников и Стояновский сыграют с Андерсом Молом и Кристианом Сёрумом из Норвегии. Встреча запланирована на субботу, 7 августа.