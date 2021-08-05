Волейболисты Красильников и Стояновский вышли в финал Олимпиады в Токио
В матче за золото они встретятся с представителями Норвегии Андерсом Молом и Кристианом Сёрумом.
Фото © Олимпийский комитет России
Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский вышли в финал Олимпиады в Токио в соревнованиях по пляжному волейболу.
В полуфинале они одолели представителей Катара Шерифа Юнусса и Ахмеда Тиджана. Встреча завершилась победой россиян в двух партиях — 21:19, 21:17.
В матче за золотые медали Красильников и Стояновский сыграют с Андерсом Молом и Кристианом Сёрумом из Норвегии. Встреча запланирована на субботу, 7 августа.
Российские волейболисты являются действующими чемпионами мира. В 2019 году Красильников и Стояновский победили на первенстве в Гамбурге.
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