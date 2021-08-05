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Волейболисты Красильников и Стояновский вышли в финал Олимпиады в Токио

В матче за золото они встретятся с представителями Норвегии Андерсом Молом и Кристианом Сёрумом.

5 августа, 13:43
<p>Фото © Олимпийский комитет России</p>

Фото © Олимпийский комитет России

Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский вышли в финал Олимпиады в Токио в соревнованиях по пляжному волейболу.

В полуфинале они одолели представителей Катара Шерифа Юнусса и Ахмеда Тиджана. Встреча завершилась победой россиян в двух партиях — 21:19, 21:17.

В матче за золотые медали Красильников и Стояновский сыграют с Андерсом Молом и Кристианом Сёрумом из Норвегии. Встреча запланирована на субботу, 7 августа.

Гид по Олимпиаде в Токио: Где и когда смотреть, за кого из наших болеть

Гид по Олимпиаде в Токио: Где и когда смотреть, за кого из наших болеть

Российские волейболисты являются действующими чемпионами мира. В 2019 году Красильников и Стояновский победили на первенстве в Гамбурге.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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