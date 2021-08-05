Легкоатлетка Тимановская рассказала, когда вернётся в Белоруссию
Сейчас она пребывает в Польше и планирует продолжать свою спортивную карьеру именно в этой стране.
Белорусская бегунья Кристина Тимановская рассказала, что вернётся в Белоруссию тогда, когда для неё это станет безопасным.
"Я готова вернуться в Белоруссию, когда там для меня будет безопасно", — отметила спортсменка на пресс-конференции в Варшаве.
Она также подчеркнула, что прилетела в Польшу, так как именно там чувствует себя в безопасности.
Ранее Лайф рассказывал о скандале на Олимпиаде в Токио с белорусской бегуньей Кристиной Тимановской, которая возмутилась, что её вынуждают бежать эстафету 4x400 метров, в то время как она должна была принять участие лишь в забеге на 200 метров. В итоге тренерский штаб сборной Белоруссии по лёгкой атлетике на Олимпиаде в Токио принял решение отправить спортсменку домой, однако она отказалась это делать.
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