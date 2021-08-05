Легкоатлетка Тимановская рассказала, когда вернётся в Белоруссию

Белорусская бегунья Кристина Тимановская рассказала, что вернётся в Белоруссию тогда, когда для неё это станет безопасным.

"Я готова вернуться в Белоруссию, когда там для меня будет безопасно", — отметила спортсменка на пресс-конференции в Варшаве.

Она также подчеркнула, что прилетела в Польшу, так как именно там чувствует себя в безопасности.