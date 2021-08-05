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Легкоатлетка Тимановская рассказала, когда вернётся в Белоруссию

Сейчас она пребывает в Польше и планирует продолжать свою спортивную карьеру именно в этой стране.

5 августа, 13:02

Белорусская бегунья Кристина Тимановская рассказала, что вернётся в Белоруссию тогда, когда для неё это станет безопасным.

"Я готова вернуться в Белоруссию, когда там для меня будет безопасно", отметила спортсменка на пресс-конференции в Варшаве.

Она также подчеркнула, что прилетела в Польшу, так как именно там чувствует себя в безопасности.

Тимановская заявила, что хочет продолжить свою карьеру в Польше

Тимановская заявила, что хочет продолжить свою карьеру в Польше

Ранее Лайф рассказывал о скандале на Олимпиаде в Токио с белорусской бегуньей Кристиной Тимановской, которая возмутилась, что её вынуждают бежать эстафету 4x400 метров, в то время как она должна была принять участие лишь в забеге на 200 метров. В итоге тренерский штаб сборной Белоруссии по лёгкой атлетике на Олимпиаде в Токио принял решение отправить спортсменку домой, однако она отказалась это делать.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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