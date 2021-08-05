Прыгунья с шестом Сидорова взяла серебро на Олимпиаде в Токио

По ходу соревнований она с первого раза преодолевала несколько отметок, в том числе и 4,85 метра. В то же время её соперницы допускали некоторые ошибки. Однако следующая высота — 4,90 метра — не покорилась нашей спортсменке, она решила перенести на отметку в 4,95. Увы, но и там блеснуть не удалось. Золото у американки Кэйти Наджиот, бронза у Холли Бредшоу из Великобритании.