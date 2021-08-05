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Прыгунья с шестом Сидорова взяла серебро на Олимпиаде в Токио

Долгое время наша спортсменка шла в лидерах соревнований, однако затем не сумела взять высоту 4,90 метра.

5 августа, 11:51
<p>Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий</p>

Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова завоевала серебряную медаль Олимпиады в Токио.

По ходу соревнований она с первого раза преодолевала несколько отметок, в том числе и 4,85 метра. В то же время её соперницы допускали некоторые ошибки. Однако следующая высота — 4,90 метра — не покорилась нашей спортсменке, она решила перенести на отметку в 4,95. Увы, но и там блеснуть не удалось. Золото у американки Кэйти Наджиот, бронза у Холли Бредшоу из Великобритании.

Сборная России превзошла собственное достижение Игр-2016 по количеству олимпийских медалей

Сборная России превзошла собственное достижение Игр-2016 по количеству олимпийских медалей

Для нашей команды это 58-я медаль на Олимпийских играх в Токио. В копилке сборной России 16 золотых, 22 серебряных и 20 бронзовых.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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