Прыгунья с шестом Сидорова взяла серебро на Олимпиаде в Токио
Долгое время наша спортсменка шла в лидерах соревнований, однако затем не сумела взять высоту 4,90 метра.
Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий
Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова завоевала серебряную медаль Олимпиады в Токио.
По ходу соревнований она с первого раза преодолевала несколько отметок, в том числе и 4,85 метра. В то же время её соперницы допускали некоторые ошибки. Однако следующая высота — 4,90 метра — не покорилась нашей спортсменке, она решила перенести на отметку в 4,95. Увы, но и там блеснуть не удалось. Золото у американки Кэйти Наджиот, бронза у Холли Бредшоу из Великобритании.
Для нашей команды это 58-я медаль на Олимпийских играх в Токио. В копилке сборной России 16 золотых, 22 серебряных и 20 бронзовых.
Комментариев: 0