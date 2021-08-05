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Сборная России превзошла собственное достижение Игр-2016 по количеству олимпийских медалей

В общекомандном зачёте Токио-2020 наши спортсмены идут на пятом месте, уступая Китаю, США, Японии и Австралии.

5 августа, 11:45
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Олимпийская сборная России превзошла собственное достижение Игр-2016 в Рио-де-Жанейро по количеству наград. Бронза борца вольного стиля Артура Найфонова стала для команды 57-й на Олимпиаде в Токио.

Пять лет назад в Бразилии сборная России завоевала 56 медалей (19 золотых, 17 серебряных и 20 бронзовых) и заняла в общем зачёте четвёртое место. Её опередили США, Великобритания и Китай.

На Играх в Токио у россиян уже 16 золотых, 21 серебряная и 20 бронзовых наград. В общекомандном зачёте наши спортсмены занимают пятую позицию, уступая Китаю, США, Японии и Австралии.

Гид по Олимпиаде в Токио: Где и когда смотреть, за кого из наших болеть

Гид по Олимпиаде в Токио: Где и когда смотреть, за кого из наших болеть

Олимпиада в японской столице завершится в воскресенье, 8 августа.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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