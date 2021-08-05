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Найфонов принёс России олимпийскую бронзу в вольной борьбе

Ранее золото выиграл его соотечественник Заур Угуев, также выступающий в вольной борьбе.

5 августа, 11:19
<p>Фото © Олимпийский комитет России</p>

Фото © Олимпийский комитет России

Российский борец вольного стиля Артур Найфонов завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио в весовой категории до 86 кг.

В схватке за третье место он победил Джабраила Шапиева из Узбекистана. Поединок завершился со счётом 2:0 в пользу нашего спортсмена.

Минутами ранее другой российский борец вольного стиля Заур Угуев выиграл золото в весовой категории до 57 кг, одолев в финале Рави Кумара из Индии (7:4).

Гид по Олимпиаде в Токио: Где и когда смотреть, за кого из наших болеть

Гид по Олимпиаде в Токио: Где и когда смотреть, за кого из наших болеть

Для сборной России медаль Найфонова стала 57-й на Олимпиаде в Токио. В активе нашей команды 16 золотых, 21 серебряная и 20 бронзовых наград. В медальном зачёте россияне идут на пятой позиции. Впереди — Китай, США, Япония и Австралия.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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