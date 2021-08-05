Найфонов принёс России олимпийскую бронзу в вольной борьбе

Российский борец вольного стиля Артур Найфонов завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио в весовой категории до 86 кг.

В схватке за третье место он победил Джабраила Шапиева из Узбекистана. Поединок завершился со счётом 2:0 в пользу нашего спортсмена.

Минутами ранее другой российский борец вольного стиля Заур Угуев выиграл золото в весовой категории до 57 кг, одолев в финале Рави Кумара из Индии (7:4).