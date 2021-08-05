Найфонов принёс России олимпийскую бронзу в вольной борьбе
Ранее золото выиграл его соотечественник Заур Угуев, также выступающий в вольной борьбе.
Фото © Олимпийский комитет России
Российский борец вольного стиля Артур Найфонов завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио в весовой категории до 86 кг.
В схватке за третье место он победил Джабраила Шапиева из Узбекистана. Поединок завершился со счётом 2:0 в пользу нашего спортсмена.
Минутами ранее другой российский борец вольного стиля Заур Угуев выиграл золото в весовой категории до 57 кг, одолев в финале Рави Кумара из Индии (7:4).
Для сборной России медаль Найфонова стала 57-й на Олимпиаде в Токио. В активе нашей команды 16 золотых, 21 серебряная и 20 бронзовых наград. В медальном зачёте россияне идут на пятой позиции. Впереди — Китай, США, Япония и Австралия.
Комментариев: 0