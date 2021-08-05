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Олимпийский чемпион Нагорный получил подарок от Криштиану Роналду

На Играх в Токио наш спортсмен сумел взять одну золотую и две бронзовые медали.

5 августа, 10:23

Видео © Instagram / nikushkarus

Российский гимнаст Никита Нагорный, который на Олимпиаде в Токио взял одну золотую и две бронзовые медали, получил в подарок футболку легендарного португальца Криштиану Роналду с его автографом.

По признанию самого олимпийского чемпиона, тем самым сбылась его вторая мечта и он был приятно шокирован фактом такого презента.

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Напомним, Никита Нагорный на Играх в Токио стал олимпийским чемпионом в командном многоборье и дважды бронзовым призёром в личном многоборье и в соревнованиях на перекладине.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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