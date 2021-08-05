Олимпийский чемпион Нагорный получил подарок от Криштиану Роналду

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Российский гимнаст Никита Нагорный, который на Олимпиаде в Токио взял одну золотую и две бронзовые медали, получил в подарок футболку легендарного португальца Криштиану Роналду с его автографом.

По признанию самого олимпийского чемпиона, тем самым сбылась его вторая мечта и он был приятно шокирован фактом такого презента.