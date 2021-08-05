Татьяна Данченко, тренер российского дуэта синхронисток Светланы Ромашиной и Светланы Колесниченко, рассказала, почему она расплакалась, когда её ученицам включили не ту музыку в предварительных соревнованиях на Олимпиаде. На вопрос RT, какие мысли у неё возникли, когда это случилось, она ответила: "Непечатные".

Тренер сказала, что сначала не поверила в это и даже выругалась вслух. И тем не менее отметила, что подопечные сидели на бортике в стартовой позе и не двигались, а значит, поняли, что что-то пошло не так. Данченко заметила, что девушки ждали отмашки судьи, как того предписывают правила.

"Ну а когда предварительный прогон программы был закончен, на меня как-то сразу навалилось всё, что накопилось. Пандемия, ожидание Игр, эти бесконечные плевки в пробирку, ожидание результата анализов... То есть весь этот громадный клубок, который до поры до времени сидел глубоко внутри, словно взорвался и вылился через слёзы", — рассказала Данченко.