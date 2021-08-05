Выругалась и заплакала: Тренер описала свою реакцию на накладку с музыкой российских синхронисток
Когда заиграла другая композиция, девушки поняли, что что-то пошло не так, и остались сидеть на бортике в стартовой позе.
Фото © ТАСС / Бобылев Сергей
Татьяна Данченко, тренер российского дуэта синхронисток Светланы Ромашиной и Светланы Колесниченко, рассказала, почему она расплакалась, когда её ученицам включили не ту музыку в предварительных соревнованиях на Олимпиаде. На вопрос RT, какие мысли у неё возникли, когда это случилось, она ответила: "Непечатные".
Тренер сказала, что сначала не поверила в это и даже выругалась вслух. И тем не менее отметила, что подопечные сидели на бортике в стартовой позе и не двигались, а значит, поняли, что что-то пошло не так. Данченко заметила, что девушки ждали отмашки судьи, как того предписывают правила.
"Ну а когда предварительный прогон программы был закончен, на меня как-то сразу навалилось всё, что накопилось. Пандемия, ожидание Игр, эти бесконечные плевки в пробирку, ожидание результата анализов... То есть весь этот громадный клубок, который до поры до времени сидел глубоко внутри, словно взорвался и вылился через слёзы", — рассказала Данченко.
Ранее синхронистка Светлана Ромашина заявила, что эта Олимпиада станет для неё последней. Ранее она взяла первую золотую медаль на Играх в Токио, выиграв соревнования дуэтов вместе со своей напарницей Светланой Колесниченко.
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