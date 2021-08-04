"Не подвели": Путин поздравил с золотом российских синхронисток Ромашину и Колесниченко
Он отметил, что девушки подтвердили безусловное лидерство отечественной школы этого вида плавания.
Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Президент России Владимир Путин поздравил с триумфом синхронисток Светлану Ромашину и Светлану Колесниченко, которые стали чемпионками Олимпиады в Токио в соревновании дуэтов.
"Мы верили в вас, ждали вашей красивой, убедительной победы. И вы не подвели, выступили, как всегда, блестяще, покорили болельщиков мастерством, грацией и обаянием", — говорится в поздравлении лидера страны, опубликованном на сайте Кремля.
Российский лидер отметил, что девушки вновь подтвердили безусловное лидерство отечественной школы этого вида плавания. Также президент пожелал спортсменкам новых успехов и всего самого доброго.
Самая титулованная синхронистка в истории — Ромашина — заявила, что эта Олимпиада станет для неё последней
Напомним, синхронистки Ромашина и Колесниченко выиграли золото на Олимпиаде в Токио. Эта победа позволила Ромашиной стать самой титулованной представительницей этого вида спорта в истории.
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