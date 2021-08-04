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"Не подвели": Путин поздравил с золотом российских синхронисток Ромашину и Колесниченко

Он отметил, что девушки подтвердили безусловное лидерство отечественной школы этого вида плавания.

4 августа, 14:26
<p>Фото © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Президент России Владимир Путин поздравил с триумфом синхронисток Светлану Ромашину и Светлану Колесниченко, которые стали чемпионками Олимпиады в Токио в соревновании дуэтов.

"Мы верили в вас, ждали вашей красивой, убедительной победы. И вы не подвели, выступили, как всегда, блестяще, покорили болельщиков мастерством, грацией и обаянием", говорится в поздравлении лидера страны, опубликованном на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что девушки вновь подтвердили безусловное лидерство отечественной школы этого вида плавания. Также президент пожелал спортсменкам новых успехов и всего самого доброго.

Самая титулованная синхронистка в истории — Ромашина — заявила, что эта Олимпиада станет для неё последней

Самая титулованная синхронистка в истории — Ромашина — заявила, что эта Олимпиада станет для неё последней

Напомним, синхронистки Ромашина и Колесниченко выиграли золото на Олимпиаде в Токио. Эта победа позволила Ромашиной стать самой титулованной представительницей этого вида спорта в истории.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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