Президент России Владимир Путин поздравил с триумфом синхронисток Светлану Ромашину и Светлану Колесниченко, которые стали чемпионками Олимпиады в Токио в соревновании дуэтов.

"Мы верили в вас, ждали вашей красивой, убедительной победы. И вы не подвели, выступили, как всегда, блестяще, покорили болельщиков мастерством, грацией и обаянием", — говорится в поздравлении лидера страны, опубликованном на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что девушки вновь подтвердили безусловное лидерство отечественной школы этого вида плавания. Также президент пожелал спортсменкам новых успехов и всего самого доброго.