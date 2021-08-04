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Вернувшихся из Токио гимнастов встретили в Москве

Мужская и женская сборные на Олимпиаде выиграли золотые медали в командных соревнованиях.

4 августа, 14:25

Вернувшихся из Токио гимнастов встретили в Шереметьево. Видео © LIFE

В московском аэропорту Шереметьево встретили российских гимнастов и гимнасток, прилетевших из Токио, где они завоевали золотые медали в командном многоборье Олимпийских игр. Спортсменов приветствовали цветами, флагами, торжественной музыкой.

Гимнасты летели из Токио не прямым рейсом, а с пересадкой во Владивостоке. Тем не менее десятки болельщиков их дождались и даже исполнили для атлетов гимн России.

Болельщики исполнили для гимнастов гимн России. Видео © LIFE

Помимо гимнастов в Россию из Японии прибыли бронзовые призёры Олимпиады в греко-римской борьбе Сергей Емелин и Сергей Семёнов, а также члены сборных России по прыжкам в воду, тяжёлой атлетике, конному спорту, велоспорту на треке, боксу и вольной борьбе.

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Напомним, наши гимнасты и гимнастки триумфально провели Олимпиаду в Токио — сначала мужская сборная выиграла золото в командных соревнованиях (Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин), а затем и женская (Ангелина Мельникова, Владислав Уразов, Лилия Ахаимова и Виктория Листунова). Кроме того, Аблязин завоевал серебро в опорном прыжке, а Нагорный и Мельникова заняли третьи места в личном многоборье.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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