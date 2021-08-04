Вернувшихся из Токио гимнастов встретили в Москве

Вернувшихся из Токио гимнастов встретили в Шереметьево. Видео © LIFE

В московском аэропорту Шереметьево встретили российских гимнастов и гимнасток, прилетевших из Токио, где они завоевали золотые медали в командном многоборье Олимпийских игр. Спортсменов приветствовали цветами, флагами, торжественной музыкой.

Гимнасты летели из Токио не прямым рейсом, а с пересадкой во Владивостоке. Тем не менее десятки болельщиков их дождались и даже исполнили для атлетов гимн России.

Болельщики исполнили для гимнастов гимн России. Видео © LIFE