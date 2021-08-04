Украинских синхронисток представили как российских во время награждения на Олимпиаде
Напомним, что в этом виде программы наши спортсменки взяли золотую медаль, которая стала 14-й для всей сборной.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Украинских синхронисток Марту Федину и Анастасию Савчук в ходе церемонии награждения после соревнований дуэтов на Олимпиаде в Токио представили как российских.
"Третье место представили как Russian Olympic Committee. После возникла пауза, никто не понимал, что происходит, но всё же исправились", — рассказала журналистам российская спортсменка Светлана Колесниченко.
Напомним, что Федина и Савчук заняли третье место в соревновании дуэтов, а чемпионками стали синхронистки из России Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко.
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