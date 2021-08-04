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Украинских синхронисток представили как российских во время награждения на Олимпиаде

Напомним, что в этом виде программы наши спортсменки взяли золотую медаль, которая стала 14-й для всей сборной.

4 августа, 13:47
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Украинских синхронисток Марту Федину и Анастасию Савчук в ходе церемонии награждения после соревнований дуэтов на Олимпиаде в Токио представили как российских.

"Третье место представили как Russian Olympic Committee. После возникла пауза, никто не понимал, что происходит, но всё же исправились", — рассказала журналистам российская спортсменка Светлана Колесниченко.

Синхронистки Ромашина и Колесниченко выиграли золото на Олимпиаде в Токио

Синхронистки Ромашина и Колесниченко выиграли золото на Олимпиаде в Токио

Напомним, что Федина и Савчук заняли третье место в соревновании дуэтов, а чемпионками стали синхронистки из России Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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