Россиянка Овчарова проиграла схватку за бронзу в вольной борьбе на Олимпиаде в Токио

Россиянка Наталья Овчарова уступила в схватке за бронзовую медаль соревнования по вольной борьбе в весовой категории до 62 кг на Олимпиаде в Токио.

В бою за третье место она проиграла представительнице Болгарии Тайбе Юсейн со счётом 0:10. Добавим, что для наших борцов это второй раз за день, когда они уступают в схватке за бронзовую медаль.