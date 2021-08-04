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Россиянка Овчарова проиграла схватку за бронзу в вольной борьбе на Олимпиаде в Токио

Ранее в финал в иной весовой категории прошёл ещё один представитель нашей страны Заур Угуев.

4 августа, 12:53
<p>Фото © ОКР</p>

Фото © ОКР

Россиянка Наталья Овчарова уступила в схватке за бронзовую медаль соревнования по вольной борьбе в весовой категории до 62 кг на Олимпиаде в Токио.

В бою за третье место она проиграла представительнице Болгарии Тайбе Юсейн со счётом 0:10. Добавим, что для наших борцов это второй раз за день, когда они уступают в схватке за бронзовую медаль.

Борец Сурков проиграл схватку за бронзу на Олимпиаде в Токио

Борец Сурков проиграл схватку за бронзу на Олимпиаде в Токио

Ранее Лайф сообщал, что в финал соревнований по вольной борьбе в весовой категории до 57 килограммов прошёл ещё один представитель России Заур Угуев.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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