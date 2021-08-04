Россиянка Овчарова проиграла схватку за бронзу в вольной борьбе на Олимпиаде в Токио
Ранее в финал в иной весовой категории прошёл ещё один представитель нашей страны Заур Угуев.
Фото © ОКР
Россиянка Наталья Овчарова уступила в схватке за бронзовую медаль соревнования по вольной борьбе в весовой категории до 62 кг на Олимпиаде в Токио.
В бою за третье место она проиграла представительнице Болгарии Тайбе Юсейн со счётом 0:10. Добавим, что для наших борцов это второй раз за день, когда они уступают в схватке за бронзовую медаль.
Ранее Лайф сообщал, что в финал соревнований по вольной борьбе в весовой категории до 57 килограммов прошёл ещё один представитель России Заур Угуев.
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