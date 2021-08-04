Депутат Верховной рады принёс Украине первое золото на Олимпиаде в Токио
Всего в копилке команды из Незалежной восемь медалей, шесть из которых — бронзовые.
Фото © Instagram / zhanbeleniuk
Украинский борец греко-римского стиля и депутат Верховной рады Жан Беленюк стал олимпийским чемпионом Токио в весовой категории до 87 кг.
В финале он одолел венгра Виктора Лёринца со счётом 5:1. Добавим, что для сборной Украины это стало первым золотом на Олимпиаде в Токио. Свою победу Беленюк решил отметить необычным образом и станцевал гопак прямо на татами.
До этого на его счету была лишь одна медаль — серебро на Олимпиаде в Рио. Отметим, что Беленюк стал народным депутатом Верховной рады Украины в 2019 году.
Комментариев: 0