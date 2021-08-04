Депутат Верховной рады принёс Украине первое золото на Олимпиаде в Токио

Украинский борец греко-римского стиля и депутат Верховной рады Жан Беленюк стал олимпийским чемпионом Токио в весовой категории до 87 кг.

В финале он одолел венгра Виктора Лёринца со счётом 5:1. Добавим, что для сборной Украины это стало первым золотом на Олимпиаде в Токио. Свою победу Беленюк решил отметить необычным образом и станцевал гопак прямо на татами.