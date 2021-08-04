Самая титулованная синхронистка в истории — Ромашина — заявила, что эта Олимпиада станет для неё последней
Ранее она взяла первую золотую медаль на Играх в Токио, выиграв соревнования дуэтов вместе со Светланой Колесниченко.
Фото © ТАСС / Станислав Красильников
Самая титулованная синхронистка в истории Светлана Ромашина, которая стала шестикратной олимпийской чемпионкой, заявила, что игры в Токио станут для неё последними.
"У меня планка — Токио, я понимаю, что это мои финальные Олимпийские игры, я немолода. Физические силы не те, что были в 18 лет. Я сейчас плыву на опыте. Не на молодости, свежести, я не ретивый молодой конь, который бежит на всей скорости неважно куда. Теперь я конь опытный! Такой, что сто раз подумает, а надо ли вообще куда-то бежать", — заявила Ромашина РИА "Новости"
Ранее Лайф сообщал, что Ромашина взяла шестое золото Олимпийских игр и стала самой титулованной синхронисткой в истории.
Комментариев: 0