НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Самая титулованная синхронистка в истории — Ромашина — заявила, что эта Олимпиада станет для неё последней

Ранее она взяла первую золотую медаль на Играх в Токио, выиграв соревнования дуэтов вместе со Светланой Колесниченко.

4 августа, 12:09
<p>Фото © ТАСС / Станислав Красильников</p>

Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Самая титулованная синхронистка в истории Светлана Ромашина, которая стала шестикратной олимпийской чемпионкой, заявила, что игры в Токио станут для неё последними.

"У меня планка — Токио, я понимаю, что это мои финальные Олимпийские игры, я немолода. Физические силы не те, что были в 18 лет. Я сейчас плыву на опыте. Не на молодости, свежести, я не ретивый молодой конь, который бежит на всей скорости неважно куда. Теперь я конь опытный! Такой, что сто раз подумает, а надо ли вообще куда-то бежать", заявила Ромашина РИА "Новости"

Синхронистки Ромашина и Колесниченко выиграли золото на Олимпиаде в Токио

Синхронистки Ромашина и Колесниченко выиграли золото на Олимпиаде в Токио

Ранее Лайф сообщал, что Ромашина взяла шестое золото Олимпийских игр и стала самой титулованной синхронисткой в истории.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Сбившая троих детей на зебре студентка разрыдалась в суде, но её оставили под арестом

сегодня в 12:10

Смотрим на борцов, боксёров и легкоатлетов: Расписание 13-го дня Олимпиады в Токио

сегодня в 16:10

Всего одна медаль России: Итоги 12-го дня Олимпиады в Токио

сегодня в 14:45

Нарколог после скандала с курильщицей из бизнес-класса развеял популярный миф о сигаретах

сегодня в 16:45

Протасевич заявил о непричастности Тихановской к подготовке госпереворота в Белоруссии

сегодня в 16:36

Новости партнеров

Layer 1