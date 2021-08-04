Гимнастка Байлз рассказала о смерти своей тёти во время Олимпиады в Токио

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, американская гимнастка Симона Байлз рассказала журналистам, что во время нынешних Игр в Токио у неё умерла тётя. Об этом сообщает CNN.

"Два дня назад неожиданно скончалась моя тётя. Я не ожидала, что такое произойдёт на Олимпиаде. Вам нужно более внимательно относиться к тому, что вы говорите в Интернете, потому что вы понятия не имеете, через что проходят спортсмены", — подчеркнула гимнастка.

По словам Байлз, врачи ежедневно обследовали её с медицинской точки зрения, а затем она пообщалась со спортивным психологом, после чего ей разрешили выступать на бревне. При этом сама она была уверена, что не сможет принять участия в этом виде программы.