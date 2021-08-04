Гимнастка Байлз рассказала о смерти своей тёти во время Олимпиады в Токио
Ранее она снялась сразу с нескольких дисциплин из-за психологических проблем. Всего на Играх она взяла две награды.
Фото © ТАСС / Zuma / Panoramic
Четырёхкратная олимпийская чемпионка, американская гимнастка Симона Байлз рассказала журналистам, что во время нынешних Игр в Токио у неё умерла тётя. Об этом сообщает CNN.
"Два дня назад неожиданно скончалась моя тётя. Я не ожидала, что такое произойдёт на Олимпиаде. Вам нужно более внимательно относиться к тому, что вы говорите в Интернете, потому что вы понятия не имеете, через что проходят спортсмены", — подчеркнула гимнастка.
По словам Байлз, врачи ежедневно обследовали её с медицинской точки зрения, а затем она пообщалась со спортивным психологом, после чего ей разрешили выступать на бревне. При этом сама она была уверена, что не сможет принять участия в этом виде программы.
Напомним, по итогам турнира гимнастов на Олимпиаде в Токио Симона Байлз завоевала две медали: серебро в командном многоборье и бронзу в упражнениях на бревне.
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