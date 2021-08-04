По стопам Тимановской: Белорусский гандбольный тренер переехал на Украину из-за "гражданской позиции"
Ранее в аналогичном направлении проследовал муж скандально известной бегуньи, а сама она из Токио вылетела в Вену.
Фото © VK / Гандбольны клуб "Віцязь - Леон"
Тренер белорусского гандбольного клуба "Витязь" Константин Яковлев решил переехать из Минска в Киев из-за своей "гражданской позиции". Об этом он рассказал телеканалу "Украина 24".
"Только за то, что я активно выражал свою гражданскую позицию, то есть у нас человек может сидеть в тюрьме. В частности, я сидел в тюрьме 15 суток за то, что хотел провести открытую тренировку", — подчеркнул специалист.
По признанию Яковлева, правоохранители посчитали открытую тренировку политическим собранием, кроме того, на него уже оказывалось давление и ему даже угрожали возбудить уголовные дела.
Ранее Лайф рассказывал о скандале на Олимпиаде в Токио с белорусской бегуньей Кристиной Тимановской, которая возмутилась, что её вынуждают бежать эстафету 4x400 метров, в то время как она должна была принять участие лишь в забеге на 200 метров. В итоге тренерский штаб сборной Белоруссии по лёгкой атлетике на Олимпиаде в Токио принял решение отправить её домой, однако она отказалась это делать. 4 августа она вылетела из Токио в Вену.
Кроме того, белорусская легкоатлетка Яна Максимова, выступающая в многоборье, отказалась возвращаться на родину после событий с бегуньей Кристиной Тимановской. При этом, сейчас она находится в Германии.
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