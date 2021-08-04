Тренер белорусского гандбольного клуба "Витязь" Константин Яковлев решил переехать из Минска в Киев из-за своей "гражданской позиции". Об этом он рассказал телеканалу "Украина 24".

"Только за то, что я активно выражал свою гражданскую позицию, то есть у нас человек может сидеть в тюрьме. В частности, я сидел в тюрьме 15 суток за то, что хотел провести открытую тренировку", — подчеркнул специалист.

По признанию Яковлева, правоохранители посчитали открытую тренировку политическим собранием, кроме того, на него уже оказывалось давление и ему даже угрожали возбудить уголовные дела.

Ранее Лайф рассказывал о скандале на Олимпиаде в Токио с белорусской бегуньей Кристиной Тимановской, которая возмутилась, что её вынуждают бежать эстафету 4x400 метров, в то время как она должна была принять участие лишь в забеге на 200 метров. В итоге тренерский штаб сборной Белоруссии по лёгкой атлетике на Олимпиаде в Токио принял решение отправить её домой, однако она отказалась это делать. 4 августа она вылетела из Токио в Вену.