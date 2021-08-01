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Белорусская легкоатлетка раскритиковала действия тренеров на Олимпиаде, и теперь её отправляют из Токио домой

Сама спортсменка заявила, что намерена просить убежища в Европе. По её словам, заключение врачей, согласно которому её отстраняют от Игр, является ложным.

1 августа, 13:29
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Кристина Тимановская. Фото © Instagram / kristi_timanovskaya

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская раскритиковала действия тренеров, и её отправляют из Токио домой. Видео © Telegram / Mash

Тренерский штаб национальной команды Белоруссии по лёгкой атлетике на Олимпиаде в Токио принял решение отправить домой легкоатлетку Кристину Тимановскую. Причиной этому послужило эмоционально-психологическое состояние спортсменки. Об этом говорится в заявлении Национального олимпийского комитета (НОК) республики.

"По заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, тренерским штабом национальной команды по лёгкой атлетике принято решение о прекращении выступления спортсменки на Играх XXXII Олимпиады. Следовательно, отозвана заявка спортсменки на участие в квалификационных забегах на 200 м и в эстафете 4х400 м", — указано в релизе.

Отметим, что ранее сама Тимановская пожаловалась на действия тренеров, которые, по её словам, заставляли её бежать эстафету 4x400 метров, в то время как она должна была принять участие лишь в забеге на 200 метров. Представители оппозиционного Белорусского фонда спортивной солидарности заявили, что решение штаба национальной команды о возвращении спортсменки в Минск связано именно с этими заявлениями.

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В телефонной беседе легкоатлетка подчеркнула, что заявления о том, что её сняли с Олимпиады из-за психологического состояния, неправда. Она сообщила, что её даже не осматривали врачи. Сейчас Тимановская находится в аэропорту Токио в ожидании вылета в Стамбул. В беседе с "Еврорадио" она заявила, что намерена просить убежища в Европе.

Ранее Лайф рассказывал, что Белоруссия завоевала первую медаль на Олимпиаде в Токио и сразу золотую. До этого президент страны Александр Лукашенко активно критиковал спортсменов из-за отсутствия наград.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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