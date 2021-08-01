Теннисисты Павлюченкова и Рублёв победили Веснину и Карацева в финале Олимпиады в Токио
Ранее в решающем матче мужского одиночного разряда Карен Хачанов в двух сетах уступил представителю Германии Александру Звереву.
Фото © Twitter / WTA Russians
Российские теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв стали победителями Олимпиады в Токио в смешанном разряде.
В финале они победили своих соотечественников Елену Веснину и Аслана Карацева со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 13:11. Встреча продолжалась 1 час 55 минут.
Для Весниной медаль стала второй на Олимпийских играх. В 2016 году в Рио-де-Жанейро она вместе с Екатериной Макаровой завоевала золото в парном разряде. Остальные россияне выиграли олимпийские награды впервые в карьере.
Также серебряную медаль на турнире в Токио завоевал Карен Хачанов. В финале одиночного разряда он уступил представителю Германии Александру Звереву со счётом 3:6, 1:6.
Всего сборная России завоевала 44 медали на Олимпиаде в Токио (12 золотых, 19 серебряных и 13 бронзовых). В общекомандном зачёте наши спортсмены занимают пятую строчку, впереди — Китай, США, Япония и Австралия.
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