Теннисисты Павлюченкова и Рублёв победили Веснину и Карацева в финале Олимпиады в Токио

Российские теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв стали победителями Олимпиады в Токио в смешанном разряде.

В финале они победили своих соотечественников Елену Веснину и Аслана Карацева со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 13:11. Встреча продолжалась 1 час 55 минут.

Для Весниной медаль стала второй на Олимпийских играх. В 2016 году в Рио-де-Жанейро она вместе с Екатериной Макаровой завоевала золото в парном разряде. Остальные россияне выиграли олимпийские награды впервые в карьере.

Также серебряную медаль на турнире в Токио завоевал Карен Хачанов. В финале одиночного разряда он уступил представителю Германии Александру Звереву со счётом 3:6, 1:6.