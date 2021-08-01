Теннисист Хачанов проиграл Звереву в финале Олимпиады в Токио
Бронзовую медаль завоевал Пабло Карреньо Буста из Испании.
Фото © Олимпийский комитет России
Российский теннисист Карен Хачанов завоевал серебряную медаль в мужском одиночном разряде на Олимпиаде в Токио.
В финале он уступил представителю Германии Александру Звереву. Встреча завершилась поражением россиянина со счётом 3:6, 1:6. Встреча продолжалась 1 час 21 минуту.
Бронзовую медаль завоевал испанец Пабло Карреньо Буста. В матче за третье место он одолел лидера мирового тенниса серба Новака Джоковича — 6:4, 6:7 (6:8), 6:3.
Позднее в финале смешанного разряда олимпийского турнира сыграют два российских дуэта — Елена Веснина с Асланом Карацевым и Анастасия Павлюченкова с Андреем Рублёвым.
Всего у сборной России на данный момент 40 медалей на Олимпиаде в японской столице (11 золотых, 16 серебряных и 13 бронзовых). В общекомандном зачёте наши спортсмены идут пятыми, уступая только Китаю, США, Японии и Австралии.
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