"Они прошли все квалификации и тесты": Глава МОК Томас Бах выступил в защиту российских спортсменов
Ранее генеральный директор антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт потребовал обнародовать результаты допинг-тестов участвующих в Олимпиаде россиян.
Фото © Олимпийский комитет России
Президент МОК Томас Бах высказался в защиту выступающих на Олимпиаде в Токио российских спортсменов. Об этом сообщает DPA.
Ранее генеральный директор антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт потребовал обнародовать результаты допинг-тестов всех представителей России, которые принимают участие в соревнованиях на Олимпиаде.
"Российские спортсмены, как и представители других стран, принимающие участие в олимпийском турнире, прошли все квалификации и тесты. Они также имеют право на соответствующее обращение. В Токио ОКР полностью соблюдает санкции, которые были приняты WADA", — заявил Бах.
В МОК обсудят заявление главы USADA, призвавшего обнародовать результаты допинг-тестов российских атлетов
Напомним, в декабре 2019 года WADA ввело против России санкции на четыре года. Нашим спортсменам запретили использовать национальный гимн и флаг на крупнейших международных соревнованиях.
В декабре 2020-го CAS сократил санкции до двух лет. В результате выступление под флагом ОКР ограничится летней Олимпиадой в Токио и зимними Играми в Пекине в 2022 году. При этом всем нашим спортсменам, регулярно сдающим допинг-тесты, официально разрешили выступать на соревнованиях.
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