Президент МОК Томас Бах высказался в защиту выступающих на Олимпиаде в Токио российских спортсменов. Об этом сообщает DPA.

Ранее генеральный директор антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт потребовал обнародовать результаты допинг-тестов всех представителей России, которые принимают участие в соревнованиях на Олимпиаде.

"Российские спортсмены, как и представители других стран, принимающие участие в олимпийском турнире, прошли все квалификации и тесты. Они также имеют право на соответствующее обращение. В Токио ОКР полностью соблюдает санкции, которые были приняты WADA", — заявил Бах.

Напомним, в декабре 2019 года WADA ввело против России санкции на четыре года. Нашим спортсменам запретили использовать национальный гимн и флаг на крупнейших международных соревнованиях.