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"Они прошли все квалификации и тесты": Глава МОК Томас Бах выступил в защиту российских спортсменов

Ранее генеральный директор антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт потребовал обнародовать результаты допинг-тестов участвующих в Олимпиаде россиян.

1 августа, 08:56
<p>Фото © Олимпийский комитет России</p>

Фото © Олимпийский комитет России

Президент МОК Томас Бах высказался в защиту выступающих на Олимпиаде в Токио российских спортсменов. Об этом сообщает DPA.

Ранее генеральный директор антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт потребовал обнародовать результаты допинг-тестов всех представителей России, которые принимают участие в соревнованиях на Олимпиаде.

"Российские спортсмены, как и представители других стран, принимающие участие в олимпийском турнире, прошли все квалификации и тесты. Они также имеют право на соответствующее обращение. В Токио ОКР полностью соблюдает санкции, которые были приняты WADA", — заявил Бах.

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Напомним, в декабре 2019 года WADA ввело против России санкции на четыре года. Нашим спортсменам запретили использовать национальный гимн и флаг на крупнейших международных соревнованиях.

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В декабре 2020-го CAS сократил санкции до двух лет. В результате выступление под флагом ОКР ограничится летней Олимпиадой в Токио и зимними Играми в Пекине в 2022 году. При этом всем нашим спортсменам, регулярно сдающим допинг-тесты, официально разрешили выступать на соревнованиях.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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