У выступавшей на Олимпиаде прыгуньи Клишиной подозревают надрыв задней поверхности бедра

Российскую прыгунью в длину Дарью Клишину осмотрели врачи, у неё подозрение на надрыв мышцы задней поверхности бедра. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-атташе Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Аллу Глущенко.

В квалификации Олимпиады Клишина в двух первых попытках сделала заступ. Третий прыжок она не смогла выполнить, так как получила повреждение. 30-летняя спортсменка покинула стадион в инвалидном кресле.

"Дашу осмотрели наши врачи. Подозрение на надрыв задней поверхности бедра. Дальше будут делать МРТ в клинике Олимпийской деревни. Пока по-прежнему на костылях", — заявила Глущенко.