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У выступавшей на Олимпиаде прыгуньи Клишиной подозревают надрыв задней поверхности бедра

В квалификации 30-летняя спортсменка в двух первых попытках сделала заступ. Третий прыжок она не смогла выполнить, так как получила повреждение.

1 августа, 08:28
<p>Фото © Олимпийский комитет России</p>

Фото © Олимпийский комитет России

Российскую прыгунью в длину Дарью Клишину осмотрели врачи, у неё подозрение на надрыв мышцы задней поверхности бедра. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-атташе Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Аллу Глущенко.

В квалификации Олимпиады Клишина в двух первых попытках сделала заступ. Третий прыжок она не смогла выполнить, так как получила повреждение. 30-летняя спортсменка покинула стадион в инвалидном кресле.

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"Дашу осмотрели наши врачи. Подозрение на надрыв задней поверхности бедра. Дальше будут делать МРТ в клинике Олимпийской деревни. Пока по-прежнему на костылях", — заявила Глущенко.

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Клишина получила допуск на Олимпиаду в числе десяти российских легкоатлетов. ВФЛА из-за допинговых скандалов с 2015 года лишена статуса соответствия Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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