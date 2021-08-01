"Хватит сказки рассказывать": Губерниев раскритиковал тренера сборной России по плаванию на Олимпиаде
На турнире в Токио российские пловцы завоевали пять наград, заняв пятое место в медальном зачёте.
Фото © ТАСС / Дружинин Алексей
Журналист "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев поспорил с главным тренером сборной России по плаванию Сергеем Чепиком на пресс-конференции в ходе Олимпиады в Токио.
В воскресенье в японской столице завершился плавательный олимпийский турнир. Россияне завоевали пять наград (два золота, два серебра и бронзу) и заняли пятое место в медальном зачёте.
"Всей команде ставлю твёрдую пятёрку. У нас спустя 25 лет есть золото. Всего пять медалей, одну вот сейчас потеряли (в комбинированной эстафете), ещё даже не отошёл от этого. Но всегда бывают случайности, от которых никто не застрахован. Ребята по максимуму проплыли. Женя Рылов настартовался, для него это впервые, такой режим жёсткий. Чуть-чуть не хватило", — заявил Чепик.
Губерниев отреагировал на слова тренера репликой о том, что вместо 15 медалей россияне завоевали только пять. Чепик ответил, что по поводу плавания выиграть полтора десятка наград никто не говорил.
"Не рассказывайте нам сказки сейчас", — резюмировал Губерниев.
Обе золотые медали сборной России принёс Евгений Рылов, победивший на дистанциях 100 и 200 метров на спине. Также он помог команде выиграть серебро в эстафете 4 х 200 вольным стилем.
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