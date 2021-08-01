Журналист "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев поспорил с главным тренером сборной России по плаванию Сергеем Чепиком на пресс-конференции в ходе Олимпиады в Токио.

В воскресенье в японской столице завершился плавательный олимпийский турнир. Россияне завоевали пять наград (два золота, два серебра и бронзу) и заняли пятое место в медальном зачёте.

"Всей команде ставлю твёрдую пятёрку. У нас спустя 25 лет есть золото. Всего пять медалей, одну вот сейчас потеряли (в комбинированной эстафете), ещё даже не отошёл от этого. Но всегда бывают случайности, от которых никто не застрахован. Ребята по максимуму проплыли. Женя Рылов настартовался, для него это впервые, такой режим жёсткий. Чуть-чуть не хватило", — заявил Чепик.

Губерниев отреагировал на слова тренера репликой о том, что вместо 15 медалей россияне завоевали только пять. Чепик ответил, что по поводу плавания выиграть полтора десятка наград никто не говорил.

"Не рассказывайте нам сказки сейчас", — резюмировал Губерниев.